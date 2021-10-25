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В Ірпені продовжили канікули в школах до 31 жовтня

У зв’язку зі стрімким підвищенням рівня захворюваності на COVID-19 в Україні в цілому та в Ірпінській міській територіальній громаді зокрема, збільшенням кількості випадків інфікування педагогічних працівників і здобувачів освіти, з метою переривання ланцюжків зараження, передачі небезпечної інфекції та стримування епідемії, враховуючи рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 жовтня 2021 року, рекомендації Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України у закладах загальної середньої освіти Ірпінської міської територіальної громади осінні канікули продовжені з 25.10.2021 р. по 31.10.2021 р.

Разом з тим, звертаємо увагу, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» в межах навчального року із дотриманням вимог щодо його тривалості та кількості навчальних днів. З метою створення належних умов для забезпечення якісної освіти навчальні дні за час вимушених канікул будуть відпрацьовані в очному режимі.


Таке рішення, на сьогодні, є доцільним і обґрунтованим, а тому просимо всіх батьків із розумінням віднестись до таких змін.
Бережіть себе, бажаємо всім міцного здоров’я!

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Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 
 #coronavirus Ірпінь
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