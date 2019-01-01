Відмова працівників від вакцинації не є підставою для заходів впливу з боку роботодавця – голова Комітету з трудового права НААУ

Відмова працівників від вакцинації не дає права роботодавцеві застосовувати будь-які заходи впливу.

"На сьогоднішній день роботодавець не має права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає проходити вакцинацію. Більше того, у разі якщо роботодавець відсторонює працівника від роботи у зв’язку з відмовою від вакцинації проти COVID-19, то працівник може оскаржити таке відсторонення у судовому порядку", - наголосила голова профільного комітету НААУ.

За словами Вікторії Поліщук, відсторонення працівника від роботи можливе тільки з підстав, що визначені законодавством, зокрема статтею 46 КЗпП (постанова Верховного Суду від 01 квітня 2020 року у справі № 761/12073/18).