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Відмова працівників від вакцинації не є підставою для заходів впливу з боку роботодавця – голова Комітету з трудового права НААУ

Відмова працівників від вакцинації не дає права роботодавцеві застосовувати будь-які заходи впливу.



Про це заявила під час круглого столу «Трудові права в умовах карантину» голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук.

"На сьогоднішній день роботодавець не має права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає проходити вакцинацію. Більше того, у разі якщо роботодавець відсторонює працівника від роботи у зв’язку з відмовою від вакцинації проти COVID-19, то працівник може оскаржити таке відсторонення у судовому порядку", - наголосила голова профільного комітету НААУ.


Вона уточнила, що "відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни, а відповідно і підставою для звільнення працівника”.

За словами Вікторії Поліщук, відсторонення працівника від роботи можливе тільки з підстав, що визначені законодавством, зокрема статтею 46 КЗпП (постанова Верховного Суду від 01 квітня 2020 року у справі № 761/12073/18).


В ході дискусії, ініційованої Комітетом з трудового права та Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики, адвокати обговорили особливості захисту трудових прав в умовах карантинних обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню COVID-19, та триваючої кампанії вакцинації проти цього захворювання.

В цьому контексті адвокат, член Комітету з трудового права Наталія Кайда розповіла про роль Міжнародної організації праці як міжнародно-правового регулятора трудових відносин, а також зміст конвенцій МОП, їхнє значення для розвитку національного трудового законодавства. Адвокат також представила аналіз змін до трудового законодавства України, внесених у зв’язку з COVID-19.

Адвокат, член Комітету з трудового права Алла Андрушко розкрила поняття вакцинації з точки зору прав та обов’язків працівника, визначених у міжнародних документах та національному законодавстві.

Про особливості судового та позасудового захисту прав на працю, заробітну плату і відпустку в умовах проведення кампанії з вакцинопрофілактики проти COVID-19 розповіла адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Вікторія Валах. У своїй доповіді адвокат звернула увагу на перехід України до "жовтої" зони карантину та окреслила основні проблеми, пов’язані вакцинальним статусом працівників підприємств.

Адвокат, член Комітету з трудового права Ганна Лисенко презентувала аналіз актуальної судової практики щодо звільнень працівників у період карантину, включаючи тих, хто працював дистанційно. Крім того, адвокат пояснила, за яких умов карантинні обмеження можуть бути визнані поважною причиною для вимушеного прогулу.
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www.unba.org.ua 
 законодавство #coronavirus
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