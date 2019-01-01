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Пожежа у Ворзелі: 1 - людина загинула, 1- врятовано

19 жовтня о 22:08 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загоряння в місті Ірпінь, вул. Пушкінська.
На місце події було направлено чергові караули 52-го Держаного пожежно-рятувального посту смт Ворзель, 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове.

Після проведення розвідки встановлено, що горить приватний житловий будинок барачного типу на двох власників та прибудований до нього двоповерховий житловий будинок.Працівниками ДСНС було врятовано чоловіка 1962 року народження, який отримав ушкодження. Його передано працівникам швидкої медичної допомоги та доставлено в Бородянську лікарню у важкому стані.Також рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка 1980 року народження. Пожежу локалізовано о 23:51 та повністю ліквідовано о 00:39. На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

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Роман ОСТАПЧУК, Головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту Бучанського РУ ГУ ДСНС України у Київській області 
 Ворзель пожежа
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