Буча: 30 жовтня від приватних домоволодінь вивезуть опале листя

У зв'язку з великою кількістю звернень мешканців приватного сектору, ТОВ "Крамар ЕКО" прийнято рішення направити 30 жовтня 2021р. техніку для вивезення ВИКЛЮЧНО ЗЕЛЕНИХ ВІДХОДІВ (опалого листя) від приватних домоволодінь мешканців Бучі.
Прохання біля своєї прибудинкової території з 8 години ранку виставити мішки (бажано об'ємом 120 літрів) тільки з зеленими відходами (листям), оскільки такі відходи не приймаються на звичайні полігони та будуть вивозитись на подальше компостування. Якщо у пакеті будуть змішані відходи з побутовими або поряд стоятимуть побутові відходи, такі пакети будуть залишатися!