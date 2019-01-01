» » Буча: 30 жовтня від приватних домоволодінь вивезуть опале листя
  • Учора, 14:30
  • 117
  • 0
+aA | -Aa 

Буча: 30 жовтня від приватних домоволодінь вивезуть опале листя

У зв'язку з великою кількістю звернень мешканців приватного сектору, ТОВ "Крамар ЕКО" прийнято рішення направити 30 жовтня 2021р. техніку для вивезення ВИКЛЮЧНО ЗЕЛЕНИХ ВІДХОДІВ (опалого листя) від приватних домоволодінь мешканців Бучі.
Прохання біля своєї прибудинкової території з 8 години ранку виставити мішки (бажано об'ємом 120 літрів) тільки з зеленими відходами (листям), оскільки такі відходи не приймаються на звичайні полігони та будуть вивозитись на подальше компостування. Якщо у пакеті будуть змішані відходи з побутовими або поряд стоятимуть побутові відходи, такі пакети будуть залишатися!


2 0

Крамар ЕКО 
 КрамарЕКО Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Бучі вибірково змінено графік вивезення твердих побутових

У Бучі вибірково змінено графік вивезення твердих побутових

Буча та регіон
Приватному сектору пропонують послугу, за 120 грн, вивезти опале листя

Приватному сектору пропонують послугу, за 120 грн, вивезти опале листя

Буча та регіон
«Крамар ЕКО» відкриє у місті Буча офіс

«Крамар ЕКО» відкриє у місті Буча офіс

Буча та регіон
Буча: Про вивіз сміття від "Крамар Еко"

Буча: Про вивіз сміття від "Крамар Еко"

Бучанські новини
Тариф на послуги з вивезення і утилізацію твердих побутових відходів в м. Буча

Тариф на послуги з вивезення і утилізацію твердих побутових відходів в м. Буча

Буча та регіон
Буча: Контейнерні майданчики жителі перетворюють у сміттєзвалища

Буча: Контейнерні майданчики жителі перетворюють у сміттєзвалища

Буча та регіон
Власники садиб і керівники установ зобов’язані скосити бур’яни

Власники садиб і керівники установ зобов’язані скосити бур’яни

Буча та регіон
Дим, який не тільки «виїдає очі»

Дим, який не тільки «виїдає очі»

Бучанські новини
Відповідальність за самовільне спалювання сухої рослинності, її залишків та опалого листя

Відповідальність за самовільне спалювання сухої рослинності, її залишків та опалого листя

законодавтство
Буча: Заборонено захаращувати майданчики будівельним сміттям!

Буча: Заборонено захаращувати майданчики будівельним сміттям!

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.