Буча: 30 жовтня від приватних домоволодінь вивезуть опале листя

Прохання біля своєї прибудинкової території з 8 години ранку виставити мішки (бажано об'ємом 120 літрів) тільки з зеленими відходами (листям), оскільки такі відходи не приймаються на звичайні полігони та будуть вивозитись на подальше компостування. Якщо у пакеті будуть змішані відходи з побутовими або поряд стоятимуть побутові відходи, такі пакети будуть залишатися!

У зв'язку з великою кількістю звернень мешканців приватного сектору, ТОВ "Крамар ЕКО" прийнято рішення направити2021р. техніку для вивезення(опалого листя) від приватних домоволодінь мешканців Бучі.