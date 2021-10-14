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  • 14 жовтня 2021
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У Бучі чоловік погрожував дитині ножем

Погрожував ножем дитині: поліцейські Бучі затримали розбійника


У місті Буча по вулиці Польовій невідомий чоловік підійшов до 11-річного хлопця та, погрожуючи ножем, відібрав портфель. Про це на спецлінію поліції "102" повідомили свідки події.
На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Буча) та інспектори ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції.
Вже за декілька хвилин правоохоронці спільно з поліцейськими офіцерами громади знайшли розбійника та встановили його особу. Зловмисником виявився 34-річний місцевий житель. Відомо, що на той час лиходій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.
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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 кримінал Буча поліція
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