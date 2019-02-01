Крамар-ЕКО впроваджує для клієнтів Особистий кабінет користувача

Реєстрація та авторизація в Особистому кабінеті здійснюється за номером телефону клієнта. У самому кабінеті доступні наступні функції:

- Перегляд виставлених рахунків та здійснених платежів

- Перегляд балансу

- Можливість оплати послуги

- Інформація про послуги та тарифи

- Перегляд укладеного договору про надання послуг

- Зворотній зв’язок з менеджером компанії

ТОВ «Крамар ЕКО» впроваджує для клієнтів компанії новий сервіс – Особистий кабінет користувача.Запрошуємо всіх клієнтів «Крамар ЕКО» користуватися Особистим кабінетом.Всі оплати за послуги з Особистого кабінету здійснюються без комісії.Спробуйте переваги Особистого кабінету