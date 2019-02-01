Крамар-ЕКО впроваджує для клієнтів Особистий кабінет користувача

ТОВ «Крамар ЕКО» впроваджує для клієнтів компанії новий сервіс – Особистий кабінет користувача.
Всі клієнти в Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Крюківщині відсьогодні мають широкий спектр додаткових можливостей по взаємодії з ТОВ «Крамар ЕКО», оператором з поводження з побутовими відходами та ВГВ.
Запрошуємо всіх клієнтів «Крамар ЕКО» користуватися Особистим кабінетом.
Всі оплати за послуги з Особистого кабінету здійснюються без комісії.
Спробуйте переваги Особистого кабінету
kramar-eko.com.ua/user
Всі клієнти в Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Крюківщині відсьогодні мають широкий спектр додаткових можливостей по взаємодії з ТОВ «Крамар ЕКО», оператором з поводження з побутовими відходами та ВГВ.
Реєстрація та авторизація в Особистому кабінеті здійснюється за номером телефону клієнта. У самому кабінеті доступні наступні функції:
- Перегляд виставлених рахунків та здійснених платежів
- Перегляд балансу
- Можливість оплати послуги
- Інформація про послуги та тарифи
- Перегляд укладеного договору про надання послуг
- Зворотній зв’язок з менеджером компанії
- Перегляд виставлених рахунків та здійснених платежів
- Перегляд балансу
- Можливість оплати послуги
- Інформація про послуги та тарифи
- Перегляд укладеного договору про надання послуг
- Зворотній зв’язок з менеджером компанії
Запрошуємо всіх клієнтів «Крамар ЕКО» користуватися Особистим кабінетом.
Всі оплати за послуги з Особистого кабінету здійснюються без комісії.
Спробуйте переваги Особистого кабінету
kramar-eko.com.ua/user