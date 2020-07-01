» » Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України
  • Учора, 16:01
  • 148
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги увійшов в ТОП-20 кращих закладів первинної медичної допомоги в Українї.


У заході PUBLIC HEALTH AWARDS брали участь більше 300 закладів з усієї України. Оцінка була по 25 критеріям.
Для визначення кращих закладів організатори заходу застосували об'єктивні показники, визначені НСЗУ і додали ті критерії, які є життєво важливими в умовах змін.
Вітаємо колектив Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги!



2 0

Оксана Джам, Головний лікар в Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 міські новації медицина Буча Джам
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

"День донора": Бучанські медики здали 11 літрів донорської крові

Буча та регіон
Графік роботи Бучанського центру первинної медичної допомоги на святкові дні в травні

Графік роботи Бучанського центру первинної медичної допомоги на святкові дні в травні

Буча та регіон
Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Як записатися на прийом до лікарів амбулаторій у Ворзелі та Мироцьке

Буча та регіон
Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Медицина: Графік роботи Бучанського ЦПМСД

Буча та регіон
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Буча та регіон
Памятка для пацієнтів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Памятка для пацієнтів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

Експерти з інфекційного контролю провели аудит в Бучанському центрі медичної допомоги

Буча та регіон
Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
Бучанські медики інформують про наявність вакцин

Бучанські медики інформують про наявність вакцин

Буча та регіон
Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.