Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги увійшов в ТОП-20 кращих закладів первинної медичної допомоги в Українї.



У заході PUBLIC HEALTH AWARDS брали участь більше 300 закладів з усієї України. Оцінка була по 25 критеріям.

Для визначення кращих закладів організатори заходу застосували об'єктивні показники, визначені НСЗУ і додали ті критерії, які є життєво важливими в умовах змін.

Вітаємо колектив Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги!