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  • Учора, 10:25
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Бучанський технопарк "Мироцьке" простимулює держава

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону, що надає державні стимули для індустріальних парків (ІП). Це надзвичайно важливо для економічного зростання регіонів.
Такі промислові майданчики мають стати своєрідним «готелем» для інвесторів. Закон передбачає фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для резидентів ІП, тобто всі необхідні умови для швидкого й успішного запуску діяльності.
Громади отримають від цього максимум переваг. Відновлення промисловості та економічне зростання. А ще — нові можливості. Середній в Україні індустріальний парк здатен працевлаштувати близько 2000 людей.




Бучанський міських голова Анатолій Федорук на своїй сторінці у фейсбук прокоментував наступне:

Президент України Володимир Зеленський підписав важливі зміни до закону, що стануть черговим кроком на шляху побудови індустріальних парків. Тож є нагода від щоденних питань,як то старт опалювального сезону, підготовка комунального господарства до роботи взимку та ряду інших перейти до стратегічних, що визначать долю Бучанської громади і району на десятки років уперед.


Про що мова? Уже повідомляв, що у 2021 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку передбачається підтримка і розбудова інфраструктури чотирьох індустріальних парків. Один із них- на території Бучанської громади.

Створення нових робочих місць та збільшення ВВП- це економічний локомотив, що повинен дати старт розвитку регіону в цілому. Парк «Мироцьке» та територія пріоритетного розвитку «BTG» стане економічним магнітом і відкриє нові можливості для розвитку населених пунктів громади. А ще він буде своєрідним шлагбаумом, що зупинить трудову міграцію із громади: у рази зросте попит на висококласних спеціалістів і представників робітничих професій.

В наших планах - реалізація амбітних проектів: логістичного хабу навколо міжнародного аеропорту Антонова і медичного кластера.
Для цього очікуємо на ухвалення народними депутатами не менш важливих законів №5688 та 5689 щодо унормування фіскальної політики. Наш успіх- у синергії дії різних гілок влади.




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технохаб транспортний хаб Федорук Анатолій Петрович Бучанський район Антонов
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