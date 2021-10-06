Київ: Нові карантинні обмеження - пускатимуть лише з COVID-сертифікатом

У Києві з 5 жовтня посилили карантинні протиепідемічні заходи – тепер відвідувачів у державних адміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності пускатимуть лише з COVID-сертифікатом, ПЛР-тестом або експрес-тестом, свідчить протокол засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Ці вимоги не поширюються на людей віком до 18 років, сказано у документі.
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ >>
Ці вимоги не поширюються на людей віком до 18 років, сказано у документі.
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ >>