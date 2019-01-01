Пенсіонери віком від 75 до 80 років будуть отримувати підвищені пенсії

Крім того, для зазначеної категорії громадян, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 гривень.Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень (в межах визначеного Урядом максимального розміру пенсії – 10340,35 гривень).Вже сьогодні підвищені пенсії отримають ті, у кого датою виплати є 4 число. Інші пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати.