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  • Учора, 10:25
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196 хворих за дві доби: Статистика COVID-19 (Бучанський район)

У госпітальних базах Київщини збільшилась кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус: 196, в т.ч. 10 дітей.



м.Ірпінь -101, в т.ч. 4 дітей,
м.Буча-11,
смт.Коцюбинське – 11, в т.ч. 1 дитина,
смт.Немішаєве -10, смт. Клавдієво -3, з них 2 дітей, с. Микуличі-1,
смт Бородянка-2, с. Нова Буда-2, с. Нове Залісся-3, с. Нова Гребля -1, с. Берестянка-1, с. Качали-1, с.Шибене-2,
смт.Гостомель -6, с.Горенка -1,
м.Вишневе -1 , с.Крюківщина -2,
с.Софіївська Борщагівка -14, с. Чайки -1,
смт. Макарів-2, с.Людвинівка-2, с.Колонщина-2, с.Маковище-1, с.Фасова-1,
с.Небелиця-1, с.Мотижин-1, с.Ситняки-1, с.Наливайківка-2, с. Зубуяння-1 (дитина),
с.Королівка-4, з них 2 дітей, с.Плахтянівка-1, с.Кодра-2,
с.Любимівка - 1.


Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У госпітальних базах Київщини збільшилась кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.


Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 710 жителів. Це майже на 200 осіб більше, ніж минулого тижня.
«Епідемія COVID-19 в регіоні набирає обертів. Відповідно збільшується і число тих інфікованих, яким необхідна медична допомога. Для лікування хворих на коронавірус у нас перепрофільовані 13 лікарень. Сумарно вони розраховані на 1835 місць. Із них майже 40% уже зайняті», – акцентував Василь Володін.

Понад 97% ліжок у «ковідних» медзакладах Київщини забезпечені киснем. Кисневу підтримку отримують 610 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і ще 74 пацієнти з підозрою на інфекцію.
В області триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Із моменту її старту щеплення зробили понад 786 тис. жителів. А лише впродовж минулого тижня імунізувались більше 31 тис. людей.

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#coronavirus Лікарня Буча Бучанський район
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