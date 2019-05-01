196 хворих за дві доби: Статистика COVID-19 (Бучанський район)

У госпітальних базах Київщини збільшилась кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.
Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 710 жителів. Це майже на 200 осіб більше, ніж минулого тижня.
Понад 97% ліжок у «ковідних» медзакладах Київщини забезпечені киснем. Кисневу підтримку отримують 610 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і ще 74 пацієнти з підозрою на інфекцію.
В області триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Із моменту її старту щеплення зробили понад 786 тис. жителів. А лише впродовж минулого тижня імунізувались більше 31 тис. людей.
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У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус: 196, в т.ч. 10 дітей.
м.Ірпінь -101, в т.ч. 4 дітей,
м.Буча-11,
смт.Коцюбинське – 11, в т.ч. 1 дитина,
смт.Немішаєве -10, смт. Клавдієво -3, з них 2 дітей, с. Микуличі-1,
смт Бородянка-2, с. Нова Буда-2, с. Нове Залісся-3, с. Нова Гребля -1, с. Берестянка-1, с. Качали-1, с.Шибене-2,
смт.Гостомель -6, с.Горенка -1,
м.Вишневе -1 , с.Крюківщина -2,
с.Софіївська Борщагівка -14, с. Чайки -1,
смт. Макарів-2, с.Людвинівка-2, с.Колонщина-2, с.Маковище-1, с.Фасова-1,
с.Небелиця-1, с.Мотижин-1, с.Ситняки-1, с.Наливайківка-2, с. Зубуяння-1 (дитина),
с.Королівка-4, з них 2 дітей, с.Плахтянівка-1, с.Кодра-2,
с.Любимівка - 1.
м.Буча-11,
смт.Коцюбинське – 11, в т.ч. 1 дитина,
смт.Немішаєве -10, смт. Клавдієво -3, з них 2 дітей, с. Микуличі-1,
смт Бородянка-2, с. Нова Буда-2, с. Нове Залісся-3, с. Нова Гребля -1, с. Берестянка-1, с. Качали-1, с.Шибене-2,
смт.Гостомель -6, с.Горенка -1,
м.Вишневе -1 , с.Крюківщина -2,
с.Софіївська Борщагівка -14, с. Чайки -1,
смт. Макарів-2, с.Людвинівка-2, с.Колонщина-2, с.Маковище-1, с.Фасова-1,
с.Небелиця-1, с.Мотижин-1, с.Ситняки-1, с.Наливайківка-2, с. Зубуяння-1 (дитина),
с.Королівка-4, з них 2 дітей, с.Плахтянівка-1, с.Кодра-2,
с.Любимівка - 1.
Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.
У госпітальних базах Київщини збільшилась кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.
Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 710 жителів. Це майже на 200 осіб більше, ніж минулого тижня.
«Епідемія COVID-19 в регіоні набирає обертів. Відповідно збільшується і число тих інфікованих, яким необхідна медична допомога. Для лікування хворих на коронавірус у нас перепрофільовані 13 лікарень. Сумарно вони розраховані на 1835 місць. Із них майже 40% уже зайняті», – акцентував Василь Володін.
Понад 97% ліжок у «ковідних» медзакладах Київщини забезпечені киснем. Кисневу підтримку отримують 610 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і ще 74 пацієнти з підозрою на інфекцію.
В області триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Із моменту її старту щеплення зробили понад 786 тис. жителів. А лише впродовж минулого тижня імунізувались більше 31 тис. людей.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
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