196 хворих за дві доби: Статистика COVID-19 (Бучанський район)

У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус: 196, в т.ч. 10 дітей.

м.Ірпінь -101, в т.ч. 4 дітей,

м.Буча-11,

смт.Коцюбинське – 11, в т.ч. 1 дитина,

смт.Немішаєве -10, смт. Клавдієво -3, з них 2 дітей, с. Микуличі-1,

смт Бородянка-2, с. Нова Буда-2, с. Нове Залісся-3, с. Нова Гребля -1, с. Берестянка-1, с. Качали-1, с.Шибене-2,

смт.Гостомель -6, с.Горенка -1,

м.Вишневе -1 , с.Крюківщина -2,

с.Софіївська Борщагівка -14, с. Чайки -1,

смт. Макарів-2, с.Людвинівка-2, с.Колонщина-2, с.Маковище-1, с.Фасова-1,

с.Небелиця-1, с.Мотижин-1, с.Ситняки-1, с.Наливайківка-2, с. Зубуяння-1 (дитина),

с.Королівка-4, з них 2 дітей, с.Плахтянівка-1, с.Кодра-2,

с.Любимівка - 1.

У госпітальних базах Київщини збільшилась кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

«Епідемія COVID-19 в регіоні набирає обертів. Відповідно збільшується і число тих інфікованих, яким необхідна медична допомога. Для лікування хворих на коронавірус у нас перепрофільовані 13 лікарень. Сумарно вони розраховані на 1835 місць. Із них майже 40% уже зайняті», – акцентував Василь Володін.