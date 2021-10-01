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  • 1 жовтня 2021
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Бучанську гімназію перейменують у Ліцей (відеосюжет)

Підготовка до нового опалювального сезону. У Бучі відбулась 18 сесія міської ради. На ній депутати ініціювали звернення до Кабінету Міністрів України щодо недопущення зростання тарифів. А також на засідання завітав представник батьківського комітету Бучанської української гімназії.



Також прийнято рішення про розробку комплексної реконструкції кварталів в центрі Бучі:
Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 12,8 га, для комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду в межах вулиць Нове Шосе, Польова, Героїв Майдану та пров. Санаторного в м. Буча Київської області.


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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 гімназія ліцей №9 освіта відеосюжет ІА ПОГЛЯД Буча
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