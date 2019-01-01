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Навчальні заходи територіальної оборони успішно завершені

28 вересня 2021 року на території Бучанської райдержадміністрації за адресою м. Буча, вул. Інститутська, 22 було «жарко». Тут відбулися навчальні заходи окремого батальйону територіальної оборони Бучанського району із залученням та участю резервістів.



/ відеосюжет готується /



Згідно легенди навчань агресивно налаштовані умовно цивільні особи вирішили повторити ситуацію весни 2014 року і захопити адміністративну споруду. Та нападників спіткала невдача: особовий склад підрозділу територіальної оборони надійно утримував під прицілом периметр довкола райдержадміністрації. Однак, так звані мітингувальники були відволікаючим маневром. Воїни окремого батальйону тероборони чітко за планом відпрацювали дії з припинення масових заворушень. Злагодженими діями вони відтіснили агресивних молодиків від адміністративної споруди, заарештували найбільш активних заколотників і розсіяли натовп за допомогою штатних засобів протидії.

У цей самий час зі сторони блок-посту був здійснений прорив групи незаконних збройних формувань з метою збройного захоплення будівлі та взяття в заручники Голови та керівного складу РДА. Але резервісти були пильними. Зав’язалась перестрілка; противник спробував відійти, застосувавши як прикриття гранати та димові шашки – та, втративши 50 відсотків свого особового складу, були взяті у в полон і передані Національній поліції для подальшого з’ясування осіб та обставин нападу.

В ході перестрілки було займання насаджень перед будівлею адміністрації, яка була успішна погашена службою надзвичайних ситуацій. Нажаль, були і поранені за сторони окремого батальйону тероборони. Під час навчальної військової операції йому було надано екстрену медичну допомогу та винесено з поля бою.

Після успішного завершення операції Голова Бучанської райдержадміністрації подякував особовому складу окремого батальйону територіальної оборони Бучанського району і резервістам, а також відмітив, що за злагоджених дій військових, поліції, медичних служб та пожежників план ворогів був зірвано.
«Сьогодні навчаннях взяли участь 41 резервіст, з яких більшість мала досить слабке уявлення про військову науку і зброю. Однак зараз ми бачимо, наскільки грамотно, чітко й злагоджено діє особовий склад підрозділів під керівництвом досвідчених інструкторів», - відзначив Голова Бучанської РДА Микола Ляшенко.


З огляду на те, що у складі підрозділів ТРО більшість складають громадяни, які не мають бойового досвіду, такі навчання несуть надзвичайно важливу користь для всіх його учасників. Досвідчені бійці, серед яких є і учасники бойових дій на сході України, передають власний здобутий досвід новачкам – а ті, в свою чергу, отримують безцінні навички поводження та дій в ситуаціях, подібних до тих, що сталися навесні 14-го року в Криму та на сході України.






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фотофакт відеосюжет ІА ПОГЛЯД
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