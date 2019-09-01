28 вересня о 10:00 - військові навчання в Бучі. Бучанську РАЙраду звільнять від терористів

28 вересня на території Бучанської районної державної адміністрації (м. Буча, вул. Інститутська, 22), відбудуться навчальні заходи районного 133 – го окремого батальйону територіальної оборони Бучанського району із залученням та участю резервістів.
За сценарієм відбудеться спроби захоплення керівного складу Бучанської РДА та Бучанської райради, перевірка документів, евакуація співробітників, виявлення та затримання диверсійних груп тощо.
Навчання відбудуться о 10.00 за адресою: м. Буча, вул. Інститутська, 22.
Збирали автомат Калашнікова, стріляли у мішені та кидати гранати. У Бучанському районі навчаються обороняти країну від агресорів. Практика територіальної оборони проходить 10 днів. А навчають бійців досвідчені військовослужбовці, які мають бойовий досвід.
За сценарієм відбудеться спроби захоплення керівного складу Бучанської РДА та Бучанської райради, перевірка документів, евакуація співробітників, виявлення та затримання диверсійних груп тощо.
В операції будуть задіяні:
► Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;
► 133 окремий батальйон територіальної оборони Бучанського району;
► Національна поліція України;
► Державна служба надзвичайних ситуацій України;
► КНП Бучанський ЦПМСД.
► Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;
► 133 окремий батальйон територіальної оборони Бучанського району;
► Національна поліція України;
► Державна служба надзвичайних ситуацій України;
► КНП Бучанський ЦПМСД.
Навчання відбудуться о 10.00 за адресою: м. Буча, вул. Інститутська, 22.
У Бучанському районі навчаються обороняти країну від агресорів
Збирали автомат Калашнікова, стріляли у мішені та кидати гранати. У Бучанському районі навчаються обороняти країну від агресорів. Практика територіальної оборони проходить 10 днів. А навчають бійців досвідчені військовослужбовці, які мають бойовий досвід.