28 вересня о 10:00 - військові навчання в Бучі. Бучанську РАЙраду звільнять від терористів

В операції будуть задіяні:

► Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

► 133 окремий батальйон територіальної оборони Бучанського району;

► Національна поліція України;

► Державна служба надзвичайних ситуацій України;

► КНП Бучанський ЦПМСД.

У Бучанському районі навчаються обороняти країну від агресорів