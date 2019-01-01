Як перевірити житлову субсидію

За детальною інформацією звертатись за телефонами ☎:



+380459749904 приймальна Управління соціальної політики, внутрішній (100) ;

+380459749906 Центр обслуговування пільгових категорій населення

Для Перевірки стану призначення, або не призначення субсидії Вам потрібно на сайті за посиланням:Якщо стан субсидії "" - призначено субсидію, якщо у розмірі субсидії "0" - значить на неопалювальний призначено, але по простому - "не вийшло", та це значить - автоматично піде призначення на опалювальний сезон.Якщо стан субсидії "" - терміново просимо звернутися до адміністраторів ЦНАПу Старостинського кругу або до працівників Управління соціальної політики Бучанської міської ради за адресою м. Буча, бул. Б.Хмельницького 5А та подати документи, якщо знаєте, що ще не подавали та не маєте відмови.А також документи на призначення Вам можна подати онлайн