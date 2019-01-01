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Бучанський район, статистика COVID-19 за три доби

Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб за 20 - 22 вересня.

У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус:

м. Ірпінь – 61, в т.ч. 7 дітей,
смт. Коцюбинське – 14,
м. Вишневе -14, с. Крюківщина -1,
м. Буча - 8,
смт. Гостомель -8, з них 1 дитина
с. Луб’янка-2, с. Бабинці -2
смт. Бородянка -3, с. Новий Корогод -1, с. Загальці-3, з них 1 дитина, с. Нове Залісся -1
с. Микуличі – 1,
смт. Немішаєво – 2,
с. Софіївська Борщагівка – 14, в т.ч. 5 дітей, с. Петропавлівська Борщагівка- 2, с. Чайки -1,
Дмитрівська ОТГ – 2, в т.ч. 1 дитина (с. Гурівщина -1, с. Личанка -1 (дитина),
смт. Макарів – 3, с. Липівка-2, с. Березівка-3, с. Великий Карашин -1,
с. Копилів -1, с. Ніжиловичі -2, с. Мотижин -1, с. Ситняки-1, с. Червона Слобода -1.

Летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19:
м. Ірпінь - 1
смт. Бабинці - 1
м. Буча - 1
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#coronavirus Бучанський район
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