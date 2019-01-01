Бучанський район, статистика COVID-19 за три доби

У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус:м. Ірпінь – 61, в т.ч. 7 дітей,смт. Коцюбинське – 14,м. Вишневе -14, с. Крюківщина -1,м. Буча - 8,смт. Гостомель -8, з них 1 дитинас. Луб’янка-2, с. Бабинці -2смт. Бородянка -3, с. Новий Корогод -1, с. Загальці-3, з них 1 дитина, с. Нове Залісся -1с. Микуличі – 1,смт. Немішаєво – 2,с. Софіївська Борщагівка – 14, в т.ч. 5 дітей, с. Петропавлівська Борщагівка- 2, с. Чайки -1,Дмитрівська ОТГ – 2, в т.ч. 1 дитина (с. Гурівщина -1, с. Личанка -1 (дитина),смт. Макарів – 3, с. Липівка-2, с. Березівка-3, с. Великий Карашин -1,с. Копилів -1, с. Ніжиловичі -2, с. Мотижин -1, с. Ситняки-1, с. Червона Слобода -1.