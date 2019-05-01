В Україні діє жовтий рівень епідемічної небезпеки

Заклади освіти працюватимуть за такими умовами:

Нагадаємо, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані. Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19

Від 00:00 год 23 вересня 2021 року на всій території України почав діяти жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.► проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території,► заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,► заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо.► дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюватимуть стаціонарно,► 5-12 класи шкіл та інші заклади освіти вимагатимуть особливих умов. Для роботи у звичному режимі понад 80% персоналу закладу освіти мають бути щепленими хоча б одною дозою вакцини проти COVID-19.Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів чи заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години.Проте якщо в заклад або на захід потрапляє невакцинований відвідувач, включаються правила та обмеження жовтого рівня.Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником бізнесу.