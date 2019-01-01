Дитсадки та початкову школу не закриватимуть на карантин - Міністр освіти і науки України

лист Міністерства освіти про організацію дистанційного навчання у школах, у яких відсоток вакцинації працівників закладів освіти менше 80%. Учні 5-11 класів будуть вчитися дистанційно!

«Вважаємо доцільним передбачити відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-х – 4-х класів закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епідемічної небезпеки», – наголосив Шкарлет.



Пізніше у своєму Телеграм-каналі міністр підкреслив, що умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти та 1-4 класи.



«Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм», – зазначив міністр освіти.