» » Дитсадки та початкову школу не закриватимуть на карантин - Міністр освіти і науки України
  • Учора, 19:42
  • 168
  • 0
+aA | -Aa 

Дитсадки та початкову школу не закриватимуть на карантин - Міністр освіти і науки України

---------------

лист Міністерства освіти про організацію дистанційного навчання у школах, у яких відсоток вакцинації працівників закладів освіти менше 80%. Учні 5-11 класів будуть вчитися дистанційно!


--------------

Кабінет Міністрів послабив вимоги щодо відвідування учнями й вихованцями закладів дошкільної освіти, 1-х – 4-х класів шкіл і спеціальних закладів середньої освіти.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За словами міністра, відвідування цих закладів учнями й дітьми не залежатиме від рівня епідемічної небезпеки.

«Вважаємо доцільним передбачити відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-х – 4-х класів закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епідемічної небезпеки», – наголосив Шкарлет.

Пізніше у своєму Телеграм-каналі міністр підкреслив, що умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти та 1-4 класи.

«Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм», – зазначив міністр освіти.
0 0

Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанські школи перейдуть на дистанційне навчання від 23 вересня

Бучанські школи перейдуть на дистанційне навчання від 23 вересня

Буча та регіон
23 вересня: На Київщині почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки

23 вересня: На Київщині почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки

Суспільство
Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

ВИКОНКОМ
Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Буча та регіон
Буча, Шкільний автобус: Від 25 січня підвіз учнів до школи безкоштовний

Буча, Шкільний автобус: Від 25 січня підвіз учнів до школи безкоштовний

Буча та регіон
Управління освіти Ірпінської громади інформує

Управління освіти Ірпінської громади інформує

Буча та регіон
Нова Бучанська початкова школа № 9 оголошує прийом заяв на вільні місця

Нова Бучанська початкова школа № 9 оголошує прийом заяв на вільні місця

Буча та регіон
Бучанський відділ освіти інформує про наявність вільних місць у класах

Бучанський відділ освіти інформує про наявність вільних місць у класах

Буча та регіон
Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Суспільство
Учні пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно

Учні пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.