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  • Учора, 10:45
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Ірпінська інфекційка заповнена на 75% (відеосюжет)

Ірпінське інфекційне відділення вже заповнене на 75%. Зараз 75 зі 100 ліжко-місць там займають хворі на коронавірус. Дев’ятеро з них під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень. За словами головного лікаря Ірпінської центральної міської лікарні Антона Довгопола, всі пацієнти інфекційки не були вакциновані.



«На даний момент інфекційне відділення заповнене на 75%. Це в нас 100 ліжок, і їх заповненість – 75 пацієнтів. На даний момент ми дійсно відзначаємо те, що тенденція до росту присутня, і я більш ніж упевнений, що найближчим часом відсоток завантаженості відділення збільшиться.

Насторожує й турбує те, що дійсно, як сказав Міністр охорони здоров’я, COVID-19 стає пандемією невакцинованих осіб. Ми на даному етапі можемо чітко стверджувати, що жодного пацієнта, який би пройшов вакцинацію і потрапив в інфекційне відділення за період кампанії вакцинації, виявлено не було. Враховуючи те, що темпи вакцинації країна нарощує, змінилася й категорія самих пацієнтів – зараз пацієнти стали більш тяжкі, тому що в основному в лікарню потрапляють люди з хронічними захворюваннями, люди старшого віку.

Для порівняння можу сказати наступне: якщо брати за півтора року – період, у який ми надавали допомогу хворим із COVID-19 – у нас максимальна завантаженість апаратів штучної вентиляції легень могла складати максимум 2–3 апарати, а зараз, на сьогоднішній день, у нас 9 осіб, які знаходяться на апаратах ШВЛ. Збільшилася й кількість і відсоток людей, які, на жаль, помирають. І ми бачимо, що перебіг захворювання став більш складний. Це все мутації, нові штами. Тому звертаюся до всіх із проханням бути обачними; вакцинуйтесь, тому що ми реально бачимо, що це дійсно працює. Дотримуйтеся заходів для безпеки свого життя й життя оточуючих, і разом усе подолаємо».




Читайте також (11.04.2020):
Відкрито оновлене інфекційне відділення Ірпінської лікарні



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ІРПІНЬ ТБ, www.itvua.tv 
 #coronavirus Лікарня відеосюжет Буча Ірпінь
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