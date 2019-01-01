Ірпінь: Навчальні збори окремого батальйону територіальної оборони

Залучаються військовозобов’язані, призначені до підрозділів територіальної оборони, а також ті, хто бажає навчитися захищати свій дім та своїх близьких!

Основною метою зборів є підвищення рівня готовності підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, відпрацювання порядку дій у разі настання воєнної загрози, вдосконалення військових навичок та вмінь.

Під час проведення зборів заплановані заняття з різних видів військової підготовки, а саме: тактичної, спеціальної, вогневої, інженерної, медичної, зв’язку, топографічної. Керівниками занять та інструкторами призначені досвідчені військовослужбовці, які мають бойовий досвід та навики.

У період зборів за учасниками зберігається робоче місце та середня заробітна плата та грошова винагорода, а також наприкінці року всі, хто укладе контракт на службу у військовому резерві, отримує грошове заохочення.

З метою якісної організації та залучення на навчальні збори просимо всіх бажаючих звертатись особисто до відповідних територіальних районних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Грошове забезпечення від 10200 грн. Для військовослужбовців, які підписали контракт ВПЕРШЕ Розмір виплати становитиме:

-для осіб рядового складу - 18 тис. грн.

-для осіб сержантського і старшинського складу - 20 тис. грн.



, віком від 18 до 57 років.Термін військової служби від 6-ти міс. Перевага надається особам з посвідченням водія категорії С та з медичною освітою.Надається вибір місця служби та спеціальність.Медичне забезпечення, речове забезпечення, харчування, вирішення житлового питання, компенсація за піднайом житла.Додаткова щомісячна грошова винагорода за участь в ООС до 23 тис. грн.Зберігається основне місце роботи, посада, середній заробіток за рахунок державного бюджету – до закінчення особливого періоду чи до дня фактичного звільнення згідно КЗпП УкраїниПрипиняється нарахування процентів за кредитами та штрафів за несвоєчасне погашення кредитів.Бучанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки+380635918085[/b]