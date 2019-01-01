Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

"Переконаний, що цей словенський досвід буде корисний Бучанській громаді. Тож розраховуємо, що в підсумку в рамках проєкту «Мости довіри» від «U-LEAD з Європою» між Бучею та Кочев’є буде укладено меморандум про співпрацю" - зазначив Анатолій Федорук.

Буча має нового партнера в Європейському Союзі – місто Кочев’є в Республіці Словенія.Анатолій Федорук, бучанський міський голова, проінформував громаду про підписання листа з містом Кочев‘є (Словенія) про співпрацю для місцевого розвитку та спільних проектів.