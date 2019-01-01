» » Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку
  • Учора, 09:42
  • 119
  • 0
+aA | -Aa 

Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Буча має нового партнера в Європейському Союзі – місто Кочев’є в Республіці Словенія.

Анатолій Федорук, бучанський міський голова, проінформував громаду про підписання листа з містом Кочев‘є (Словенія) про співпрацю для місцевого розвитку та спільних проектів.

"Переконаний, що цей словенський досвід буде корисний Бучанській громаді. Тож розраховуємо, що в підсумку в рамках проєкту «Мости довіри» від «U-LEAD з Європою» між Бучею та Кочев’є буде укладено меморандум про співпрацю" - зазначив Анатолій Федорук.


Читайте також:
Міжнародна співпраця: Діти з Бучі поїдуть відпочивати у Польщу >>


Кочев‘є відоме тим, що це – історичне містечко на півдні країни, де поєднуються природа та міський комфорт. І там реалізовано проект індустріального парку.
1 0

міжнародна місія Буча Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Буча та регіон
Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча та регіон
Буча - Шкофья Лока: меморандум про співпрацю

Буча - Шкофья Лока: меморандум про співпрацю

Буча та регіон
Міжнародна співпраця: Діти з Бучі поїдуть відпочивати у Польщу

Міжнародна співпраця: Діти з Бучі поїдуть відпочивати у Польщу

Буча та регіон
Анатолій Федорук закликав керівників розвивати місто

Анатолій Федорук закликав керівників розвивати місто

ВИКОНКОМ
У Бучі два вузи підписали меморандум про співпрацю

У Бучі два вузи підписали меморандум про співпрацю

Буча та регіон
Селище Мироцьке об`єднується з Бучею

Селище Мироцьке об`єднується з Бучею

Буча та регіон
Виступ Федорука на День місцевого самоврядування 2015

Виступ Федорука на День місцевого самоврядування 2015

ВИКОНКОМ
Буча готова до опалювального сезону, — Анатолій Федорук

Буча готова до опалювального сезону, — Анатолій Федорук

Бучанські новини
Бучанцям, учасникам АТО, вручили медалі "За заслуги перед містом Буча".

Бучанцям, учасникам АТО, вручили медалі "За заслуги перед містом Буча".

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.