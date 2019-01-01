МакДональдз може відкрити свій заклад в Ірпені

McDonald's має намір у найближчому майбутньому відкрити заклади у Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді, повідомив директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З'являться заклади у Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. І це означатиме, що у всіх обласних центрах уже будуть наші ресторани. Плюс йдемо у великі міста, де ми ще не представлені, наприклад, у Маріуполь", - сказав Стефурак.

"Наша мета протягом декількох років повністю "закрити" всі сателіти Києва. Наразі ми у Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь та інші міста", - сказав Стефурак.

"У містах-мільйонниках та сателітах нас цікавлять насамперед окремі ділянки, на яких можуть бути розташовані заклади з McDrive, з усіма каналами продажу, які наразі в Україні", - сказав Стефурак.

Експерт також повідомив, що в найближчі декілька років McDonald's має намір відкрити заклади в усіх сателітах столиці.Аналогічне завдання, за його словами, ставиться щодо передмість ат міст-сателітів Харкова, Львова, Дніпра та Одеси.Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року Києві. На сьогодні мережа McDonald's в Україні налічує 104 ресторани у 24 містах.