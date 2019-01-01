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Павло Білошицький - Почесний громадян Бучі

Павло Білошицький - серед Почесних громадян Бучі. Бучанець з дитинства - випускник школи №1, академік, д-р наук з математики і медицини, фахівець з космічної медицини, тридцять років керував науково-дослідною лабораторією Академії наук на Ельбрусі, готував космонавтів. Альпініст - на початку 1990-х підкорив всі найвищі піки світу, на яких підносив синьо-жовтий прапор незалежної України. Його портрет представлений в галереї творців Незалежності.



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Микола Демянов, фото автора 
 День міста Буча
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