Павло Білошицький - Почесний громадян Бучі

Павло Білошицький - серед Почесних громадян Бучі. Бучанець з дитинства - випускник школи №1, академік, д-р наук з математики і медицини, фахівець з космічної медицини, тридцять років керував науково-дослідною лабораторією Академії наук на Ельбрусі, готував космонавтів. Альпініст - на початку 1990-х підкорив всі найвищі піки світу, на яких підносив синьо-жовтий прапор незалежної України. Його портрет представлений в галереї творців Незалежності.