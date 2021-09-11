Бучанський міський голова привітав громаду з нагоди Дня міста Буча.
11-12 вересня: День міста Буча (афіша) >>
Дорогі бучанці та гості міста!
У житті кожного з нас є багато свят як особистих, так і офіційних, але є свята, які займають окреме місце в наших серцях.
Без сумніву, одним із таких є День рідного міста, який об’єднує всіх, кому воно дороге, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди в місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. У такий день ми всі відчуваємо себе частинкою великої родини.
У житті міста є багато яскравих сторінок, з ним пов’язані імена відомих діячів, учених, митців, письменників, спортсменів, лікарів.
Усі досягнення, якими багате місто й наша громада, складаються з вашої щоденної праці, знань і талантів, дорогі бучанці!
Дякую всім вам за небайдужість до долі рідного міста, тим, хто словом і ділом змінює кожен день життя на краще. І представникам старшого покоління – мудрим наставникам, і молоді з її енергією і бажанням будувати і розвивати громаду. Я вірю у вашу активну громадянську позицію і впевнений, що ваша творча уява, натхнення, сміливість, розум – гарантія розвитку і процвітання нашого міста і всієї України.
У цей непростий для нашої держави час, коли триває неоголошена війна на сході країни, нам так важливо бути єдиною, згуртованою родиною, мати різні думки і погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати результату.
Щира подяка колективам, меценатам і жителям громади, які в різні періоди докладали і докладають зусилля, аби Буча розвивалася, ставала кращою і будувала амбітні плани на майбутнє.
Це вкотре підтверджує, що ми одна громада, яка любить свій спільний дім, своє місто.
День народження – це завжди приємне і радісне свято. Свято, яке знаменує новий етап розвитку і час для аналізу попередніх досягнень.
Вітаю всіх з Днем міста і бажаю злагоди, добробуту і процвітання, здоров’я, довголіття, родинного тепла і щастя кожній родині!
Бережімо свій дім, свою маленьку батьківщину!
У житті кожного з нас є багато свят як особистих, так і офіційних, але є свята, які займають окреме місце в наших серцях.
Без сумніву, одним із таких є День рідного міста, який об’єднує всіх, кому воно дороге, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди в місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. У такий день ми всі відчуваємо себе частинкою великої родини.
У житті міста є багато яскравих сторінок, з ним пов’язані імена відомих діячів, учених, митців, письменників, спортсменів, лікарів.
Усі досягнення, якими багате місто й наша громада, складаються з вашої щоденної праці, знань і талантів, дорогі бучанці!
Дякую всім вам за небайдужість до долі рідного міста, тим, хто словом і ділом змінює кожен день життя на краще. І представникам старшого покоління – мудрим наставникам, і молоді з її енергією і бажанням будувати і розвивати громаду. Я вірю у вашу активну громадянську позицію і впевнений, що ваша творча уява, натхнення, сміливість, розум – гарантія розвитку і процвітання нашого міста і всієї України.
У цей непростий для нашої держави час, коли триває неоголошена війна на сході країни, нам так важливо бути єдиною, згуртованою родиною, мати різні думки і погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати результату.
Щира подяка колективам, меценатам і жителям громади, які в різні періоди докладали і докладають зусилля, аби Буча розвивалася, ставала кращою і будувала амбітні плани на майбутнє.
Це вкотре підтверджує, що ми одна громада, яка любить свій спільний дім, своє місто.
День народження – це завжди приємне і радісне свято. Свято, яке знаменує новий етап розвитку і час для аналізу попередніх досягнень.
Вітаю всіх з Днем міста і бажаю злагоди, добробуту і процвітання, здоров’я, довголіття, родинного тепла і щастя кожній родині!
Бережімо свій дім, свою маленьку батьківщину!