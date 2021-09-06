Інформаційний бот від Бучанського ЦНАПу

Бучанський ЦНАП запустив Telegram-бота де зібрані відповіді на актуальні питання мешканців.
► Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання;
► Паспорт громадянина України та ID-картка;
► Закордонний паспорт;
► Загальні питання та контакти Бучанського ЦНАПу.
посилання на телеграм-бота:
@cnapbucha_bot
► Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання;
► Паспорт громадянина України та ID-картка;
► Закордонний паспорт;
► Загальні питання та контакти Бучанського ЦНАПу.
посилання на телеграм-бота:
@cnapbucha_bot