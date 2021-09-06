Інформаційний бот від Бучанського ЦНАПу

Бучанський ЦНАП запустив Telegram-бота де зібрані відповіді на актуальні питання мешканців.► Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання;► Паспорт громадянина України та ID-картка;► Закордонний паспорт;► Загальні питання та контакти Бучанського ЦНАПу.