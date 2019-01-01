Бучанскі лікарі видають електронні лікарняні

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги повністю перейшов на автоматичне формування е-лікарняних замість видачі паперових листків непрацездатності.
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Що потрібно знати про Е-лікарняні? Читайте далі.
🔸Е-лікарняні формуються автоматично одразу після створення медичного висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою – тобто має офіційне працевлаштування
Отже, що повинен зробити пацієнт для отримання листка непрацездатності?
🔸Мати укладену декларацію з сімейним лікарем та перевірити правильність внесення в декларацію відомостей: паспортних даних, ідентифікаційного номера, а також актуального номера мобільного телефону.
🔸У випадку виникнення тимчасової втрати працездатності хворий повинен звернутись до свого лікаря.
🔸Лікар створює медичний висновок та формується електронний лікарняний лист. Лікар підписує цей електронний документ своїм кваліфікованим електронним підписом. Після цього документ автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності. Цей реєстр належить Пенсійному фонду. У Пенсійний фонд не передається діагноз пацієнта, а лише інформація від лікаря, що в певний період людина не може працювати через стан здоров’я.
🔸Після формування медичного висновку лікарем пацієнту надходить sms-повідомлення з номером цього висновку. Після цього електронною системою формується електронний лікарняний листок, а пацієнту надходить ще одне sms-повідомлення з його номером, який підтверджує про те, що електронний лікарняний успішно створений.
Одразу після створення медичного висновку потрібно повідомити про це роботодавця. Це можна зробити будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном.
Якщо працівник не одужає у визначений в першому медичному висновку термін, лікар створить наступний медичний висновок, який продовжить тимчасову непрацездатність – про це потрібно повідомити роботодавця.
Роботодавець через свій кабінет бачить, що для його працівника сформували електронний лікарняний. Тому пацієнтам більше не доведеться переживати, чи вистачить бланків, чи правильно вказано місце роботи, а також нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.
Якщо у вас є питання щодо Е-лікарняних - звертайтеся, буд ласка, у приватні повідомлення.