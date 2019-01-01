Бучанскі лікарі видають електронні лікарняні

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги повністю перейшов на автоматичне формування е-лікарняних замість видачі паперових листків непрацездатності.

Що потрібно знати про Е-лікарняні? Читайте далі.🔸Е-лікарняні формуються автоматично одразу після створення медичного висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою – тобто має офіційне працевлаштуванняОтже, що повинен зробити пацієнт для отримання листка непрацездатності?🔸Мати укладену декларацію з сімейним лікарем та перевірити правильність внесення в декларацію відомостей: паспортних даних, ідентифікаційного номера, а також актуального номера мобільного телефону.🔸У випадку виникнення тимчасової втрати працездатності хворий повинен звернутись до свого лікаря.🔸Лікар створює медичний висновок та формується електронний лікарняний лист. Лікар підписує цей електронний документ своїм кваліфікованим електронним підписом. Після цього документ автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності. Цей реєстр належить Пенсійному фонду. У Пенсійний фонд не передається діагноз пацієнта, а лише інформація від лікаря, що в певний період людина не може працювати через стан здоров’я.🔸Після формування медичного висновку лікарем пацієнту надходить sms-повідомлення з номером цього висновку. Після цього електронною системою формується електронний лікарняний листок, а пацієнту надходить ще одне sms-повідомлення з його номером, який підтверджує про те, що електронний лікарняний успішно створений.Одразу після створення медичного висновку потрібно повідомити про це роботодавця. Це можна зробити будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном.Якщо працівник не одужає у визначений в першому медичному висновку термін, лікар створить наступний медичний висновок, який продовжить тимчасову непрацездатність – про це потрібно повідомити роботодавця.Роботодавець через свій кабінет бачить, що для його працівника сформували електронний лікарняний. Тому пацієнтам більше не доведеться переживати, чи вистачить бланків, чи правильно вказано місце роботи, а також нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.Якщо у вас є питання щодо Е-лікарняних - звертайтеся, буд ласка, у приватні повідомлення.