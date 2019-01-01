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Податкова: Актуальні питання щодо надання адміністративних послуг у центрі обслуговування платників

Днями у Ірпінській ДПІ Головного управління ДПС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо надання адміністративних послуг в центрі обслуговування платників (далі ЦОП).

На запитання платників відповідала начальник Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Лілія Суліма.


Найбільш актуальним було питання щодо переліку послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Ірпінської ДПІ.

Лілія Суліма відповіла платнику, що ЦОП- постійно діючий робочий орган ГУ ДПС, в якому надаються послуги посадовими особами ГУ ДПС відповідальними згідно з функціональними обов’язками за надання адміністративних послуг, консультацій, прийняття звітності, кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг, інших документів (звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, тощо).
Всі адміністративні послуги, які надаються в ЦОП Ірпінської ДПІ безоплатні.

Повний перелік складає 40 основних адміністративних послуг, який розміщений на офіційному веб порталі Державної податкової служби України (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням >> , а також на інформаційних стендах розміщених в приміщенні ЦОП Ірпінської ДПІ.

Взагалі кожному платнику податків, який зателефонував на «гарячу лінію», було надано повну та вичерпну відповідь.
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Ірпінська ДПІ 
 податкова
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