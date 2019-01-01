Медогляд в школу: яких лікарів треба пройти перед 1, 5, 7, 9 класом

Які довідки потрібно отримати дитині до 1 вересня.
Педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), де, зокрема, вкаже групу для занять фізкультурою.
Якщо дитина одержала нові щеплення, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о).
Але школи не можуть вимагати так звану медичну карту дитини (форма № 026/о), оскільки дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими та зберігатись поза лікарнею. Цю форму Міністерство охорони здоров’я скасувало у березні 2018 року.
Якщо дитина одержала нові щеплення, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о).
Але школи не можуть вимагати так звану медичну карту дитини (форма № 026/о), оскільки дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими та зберігатись поза лікарнею. Цю форму Міністерство охорони здоров’я скасувало у березні 2018 року.
Медогляд здійснюється за місцем проживання. Він обов'язковий і відбувається в присутності батьків. У поліклініці медогляд безкоштовний, втім приватні клініки пропонують пакети послуг і оглядів лікарів для приймання до дитячого закладу.
Які лікарі мають оглянути дитину
У Національній службі здоров’я наголошують, що медогляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними.
Згідно зі схемою періодичності обов'язкових медичних профоглядів учнів шкіл від МОЗ, медогляд дітей перед першим класом, сьомим і одинадцятим відрізняється за списком профільних лікарів і аналізів.
Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медзакладу, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.
Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого дитина під наглядом з хронічними захворюваннями.
"Важливо, щоб щорічно діти проходили огляд в офтальмолога. А також має бути огляд у стоматолога. В ідеалі – чотири рази на рік, або хоча б раз на пів року", – пояснює дитяча лікарка Анастасія Бикова-Шелевицька.
Всі інші обстеження – за потребою, після консультації з педіатром або сімейним лікарем.
Схема періодичності обов'язкових медичних профоглядів учнів шкіл розписана у наказі МОЗ № 682.
За документом, діти мають проходити медогляд за такою схемою.
Медогляд дітей перед 1 класом
Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:
► дитячий хірург;
► дитячий ортопед-травматолог;
► дитячий офтальмолог;
► стоматолог;
► інші спеціалісти за показаннями;
► аналіз крові на гемоглобін;
► інші аналізи за показаннями.
Медогляд у 7-10 років
Діти 7-10 років проходять обов'язковий огляд у педіатра раз на рік. Інших вузьких спеціалістів та додаткові дослідження (аналіз крові абощо) – за показаннями.
Медогляд в 11 років
У 11 років учні мають раз на рік проходити огляд у педіатра, а також у таких лікарів:
► дитячий хірург;
► дитячий ортопед-травматолог;
► дитячий офтальмолог;
► стоматолог;
► інші спеціалісти за показаннями;
► аналіз крові на гемоглобін;
► аналіз крові на цукор у дітей з груп ризику по цукровому діабету;
► інші аналізи за показаннями.
Медогляд у 12 і 13 років
Учні 12-13 років проходять обов'язковий огляд у педіатра раз на рік. Інших вузьких спеціалістів та додаткові дослідження (аналіз крові абощо) – за показаннями.
Медогляд в 14 і 15 років
У 14-15 років учні проходять обстеження у педіатра або сімейного лікаря раз на рік, а також їх має оглянути:
► стоматолог;
► гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями);
► дитячий хірург;
► ендокринолог дитячий;
► психолог (за показаннями);
► флюорографія;
► аналіз крові на гемоглобін;
► інші за показаннями.
Дівчаткам рекомендується пройти перший огляд у гінеколога у віці від 13 до 15 років. Після цього бажано щороку відвідувати лікаря в жіночій консультації.
Медогляд у 16-17 років
Підлітки 16-17 років мають проходити раз на рік огляд у педіатра, сімейного лікаря або у терапевта, якщо обслуговуються у студентській поліклініці. А також:
► стоматолог;
► гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями);
► флюорографія.
Крім того, щороку медсестра має перевіряти гостроту зору та слуху, а також поставу та плантографію (діагностика плоскостопості).
Якщо дитина має певне захворювання, то лікар зазначить застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію.
Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.
Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.
Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.
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