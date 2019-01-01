Медогляд в школу: яких лікарів треба пройти перед 1, 5, 7, 9 класом

Які довідки потрібно отримати дитині до 1 вересня.

Педіатр чи сімейний лікар видасть необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), де, зокрема, вкаже групу для занять фізкультурою.



Якщо дитина одержала нові щеплення, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о).



Але школи не можуть вимагати так звану медичну карту дитини (форма № 026/о), оскільки дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими та зберігатись поза лікарнею. Цю форму Міністерство охорони здоров’я скасувало у березні 2018 року.

Медогляд здійснюється за місцем проживання. Він обов'язковий і відбувається в присутності батьків. У поліклініці медогляд безкоштовний, втім приватні клініки пропонують пакети послуг і оглядів лікарів для приймання до дитячого закладу.

Які лікарі мають оглянути дитину

Медогляд дітей перед 1 класом

Медогляд у 7-10 років

Медогляд в 11 років

Медогляд у 12 і 13 років

Медогляд в 14 і 15 років

Медогляд у 16-17 років

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.

Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медзакладу, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого дитина під наглядом з хронічними захворюваннями."Важливо, щоб щорічно діти проходили огляд в офтальмолога. А також має бути огляд у стоматолога. В ідеалі – чотири рази на рік, або хоча б раз на пів року", – пояснює дитяча лікарка Анастасія Бикова-Шелевицька.Всі інші обстеження – за потребою, після консультації з педіатром або сімейним лікарем.Схема періодичності обов'язкових медичних профоглядів учнів шкіл розписана у наказі МОЗ № 682.За документом, діти мають проходити медогляд за такою схемою.Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:► дитячий хірург;► дитячий ортопед-травматолог;► дитячий офтальмолог;► стоматолог;► інші спеціалісти за показаннями;► аналіз крові на гемоглобін;► інші аналізи за показаннями.Діти 7-10 років проходять обов'язковий огляд у педіатра раз на рік. Інших вузьких спеціалістів та додаткові дослідження (аналіз крові абощо) – за показаннями.У 11 років учні мають раз на рік проходити огляд у педіатра, а також у таких лікарів:► дитячий хірург;► дитячий ортопед-травматолог;► дитячий офтальмолог;► стоматолог;► інші спеціалісти за показаннями;► аналіз крові на гемоглобін;► аналіз крові на цукор у дітей з груп ризику по цукровому діабету;► інші аналізи за показаннями.Учні 12-13 років проходять обов'язковий огляд у педіатра раз на рік. Інших вузьких спеціалістів та додаткові дослідження (аналіз крові абощо) – за показаннями.У 14-15 років учні проходять обстеження у педіатра або сімейного лікаря раз на рік, а також їх має оглянути:► стоматолог;► гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями);► дитячий хірург;► ендокринолог дитячий;► психолог (за показаннями);► флюорографія;► аналіз крові на гемоглобін;► інші за показаннями.Підлітки 16-17 років мають проходити раз на рік огляд у педіатра, сімейного лікаря або у терапевта, якщо обслуговуються у студентській поліклініці. А також:► стоматолог;► гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями);► флюорографія.Крім того, щороку медсестра має перевіряти гостроту зору та слуху, а також поставу та плантографію (діагностика плоскостопості).