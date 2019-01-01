Між Бучею та Мироцьким будують нову автодорогу

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Бучанській громаді реалізується стратегічно важливий проект, який суттєво покращить логістику між населеними пунктами.
Йдеться про будівництво нової автомобільної дороги комунальної власності між магістраллю М07 Київ- Ковель-Ягодин та вул. Польова (село Мироцьке) на умовах співфінансування.
Кошти на її будівництво надійшли з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Це стало можливим завдяки нашим платникам податків та тісній співпраці громада, обласна влада,профільне міністерство та сприяння народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк.
Шляхи невипадково називають артеріями економіки – наш приклад вчергове у цьому переконує. Ця дорога дасть поштовх для реалізації проекту території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden, а будівництво індустріального парку «Мироцьке» стане важливим першим кроком.
Також разом з дорогою з‘явиться ще один веломаршрут, що стане важливою складовою для розвитку зеленого туризму в межах Бучанської громади.
Київська обласна державна адміністрація інформує
На Київщині готуються до початку будівництва Великої кільцевої дороги навколо столиці. Йдеться про роботи на ділянці протяжністю 18 км від дороги Київ-Ковель-Яготин до дороги Київ-Чоп.
Перспективи реалізації проєкту обговорили сьогодні, 18 серпня під головуванням очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна. У нараді взяли участь начальник Служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік, голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, представники Немішаївської, Дмитрівської і Макарівської громад, а також профільних служб.
«Це дуже масштабний проєкт, тож усі маємо докласти зусиль для його успішної реалізації. Дорога проходитиме через Немішаївську, Дмитрівську та Макарівську громади. Вона прокладатиметься в обхід населених пунктів лісовою та болотистою місцевістю. Враховуємо безліч нюансів, які стосуються і комфорту людей, і збереження природи. Важливо те, що під час робіт будуть впроваджуватись особливі інженерні рішення для збереження екосистеми. Окрім цього, проєкт передбачає встановлення на естакаді поблизу житлових будинків шумозахисної системи», – акцентував Василь Володін.
Як проінформував Руслан Ничік, проєктні роботи наразі знаходяться на стадії завершення. Згідно з ними, на ділянці передбачене будівництво однієї транспортної розв’язки, однієї естакади, двох мостів, двох шляхопроводів і 11 біопереходів. Об’єкт буде облаштований усіма необхідними засобами безпеки руху.
Очікується, що будівництво першої черги Великої кільцевої дороги навколо столиці дозволить зменшити рівень щільного автомобільного трафіку та забезпечити прискорення доставки вантажів.