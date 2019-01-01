Між Бучею та Мироцьким будують нову автодорогу

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Бучанській громаді реалізується стратегічно важливий проект, який суттєво покращить логістику між населеними пунктами.

Київська обласна державна адміністрація інформує

«Це дуже масштабний проєкт, тож усі маємо докласти зусиль для його успішної реалізації. Дорога проходитиме через Немішаївську, Дмитрівську та Макарівську громади. Вона прокладатиметься в обхід населених пунктів лісовою та болотистою місцевістю. Враховуємо безліч нюансів, які стосуються і комфорту людей, і збереження природи. Важливо те, що під час робіт будуть впроваджуватись особливі інженерні рішення для збереження екосистеми. Окрім цього, проєкт передбачає встановлення на естакаді поблизу житлових будинків шумозахисної системи», – акцентував Василь Володін.

Кошти на її будівництво надійшли з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Це стало можливим завдяки нашим платникам податків та тісній співпраці громада, обласна влада,профільне міністерство та сприяння народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк.Шляхи невипадково називають артеріями економіки – наш приклад вчергове у цьому переконує. Ця дорога дасть поштовх для реалізації проекту території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden, а будівництво індустріального парку «Мироцьке» стане важливим першим кроком.Також разом з дорогою з‘явиться ще один веломаршрут, що стане важливою складовою для розвитку зеленого туризму в межах Бучанської громади.Перспективи реалізації проєкту обговорили сьогодні, 18 серпня під головуванням очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна. У нараді взяли участь начальник Служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік, голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, представники Немішаївської, Дмитрівської і Макарівської громад, а також профільних служб.Як проінформував Руслан Ничік, проєктні роботи наразі знаходяться на стадії завершення. Згідно з ними, на ділянці передбачене будівництво однієї транспортної розв’язки, однієї естакади, двох мостів, двох шляхопроводів і 11 біопереходів. Об’єкт буде облаштований усіма необхідними засобами безпеки руху.Очікується, що будівництво першої черги Великої кільцевої дороги навколо столиці дозволить зменшити рівень щільного автомобільного трафіку та забезпечити прискорення доставки вантажів.