Гостомель: При пожежі одна людина загинула та одна отримала травми

17 серпня о 03:10 до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання квартири за адресою: Гостомельська селищна територіальна громада, сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького.

По прибуттю рятувальники з’ясували, що відбулось загорання гаража на 1-му поверсі 2-х поверхової квартири в багатоквартирному житловому будинку танхаусного типу. За інформацією місцевих мешканців, на другому поверсі квартири знаходилась літня жінка.В ході проведення розвідки, було виявлено жінку 1938 року народження без свідомості, яку одразу винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Проте, допомогти жінці не вдалось. Було констатовано факт смерті громадянки.Також, до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів одна із мешканок даної квартири – дівчина 1998 року народження, намагаючись врятуватись від охопленої вогнем будівлі вистрибнула з вікна 2-го поверху квартири, в результаті чого отримала травми різного ступеня тяжкості. На даний час вона перебуває в реанімаційному відділенні Ірпінської центральної лікарні.Пожежу вдалось локалізувати о 03:52 та ліквідувати процес горіння о 04:35.На ліквідацію пожежі залучались 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.