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  • Учора, 09:59
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У Гостомелі ліквідовано загорання трав’яного настилу (3 га)

12 серпня о 14 год 09 хв до оперативно-диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на відкритій території в сел. Гостомель, по вул. Остромирська.


На місце виклику направлено відділення 35-ДПРЧ (м Буча) та 53-ДПРП (сел Гостомель). На момент прибуття встановлено загорання трав’яного настилу та чагарників на відкритій території на загальній площі близько 3 га. Додатково до гасіння залучено автомобіль «МАЗ» від військової частини 3018 Національної гвардії України. Загорання вдалось локалізувати о 15 год 06 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 16 год 01 хв. До ліквідації залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу ДСНС, та одна одиниця техніки від Національної гвардії України.

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Бучанське РУ ГУ ДСНС України у Київській області 
 пожежа горит торф в Ирпене Гостомель
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