У Бучі розпочав роботу регіональний форум "Реформа шкільного харчування"

13 серпня 2021 року за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської у місті Буча відбудеться регіональний форум “Реформа шкільного харчування”. Його можна буде переглянути в онлайн-трансляції.

9:30 – реєстрація учасників форуму;10:35 – вітальне слово Першої леді України Олени Зеленської;10:45 – вітальне слово Міністра освіти і науки Сергій Шкарлета та Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка;11:30 – підхід до преси;14:00-17:00 – практична частина форуму.-голови/заступники Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської ОДА;-представники обласних департаментів (управлінь) освіти і науки та департаменти економіки;-голови/заступники територіальних громад;-представники Державної служби якості освіти, Держпродспоживслужби.