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  • Учора, 09:52
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У Бучі розпочав роботу регіональний форум "Реформа шкільного харчування"

13 серпня 2021 року за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської у місті Буча відбудеться регіональний форум “Реформа шкільного харчування”. Його можна буде переглянути в онлайн-трансляції.





У програмі форуму:

9:30 – реєстрація учасників форуму;
10:35 – вітальне слово Першої леді України Олени Зеленської;
10:45 – вітальне слово Міністра освіти і науки Сергій Шкарлета та Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка;
11:30 – підхід до преси;
14:00-17:00 – практична частина форуму.

Учасники форуму:
-голови/заступники Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської ОДА;
-представники обласних департаментів (управлінь) освіти і науки та департаменти економіки;
-голови/заступники територіальних громад;
-представники Державної служби якості освіти, Держпродспоживслужби.



Місце: м. Буча, Центральний міський парк, Літній театр (вул. Інститутська, 54).
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