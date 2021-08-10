Темпи вакцинації в Україні зростають

Середній темп на день вже сягнув 130 тисяч доз.
Але в масштабах країни - цього недостатньо.
Кількість вакцини в країні на ранок 10.08.2021 становить::
Це більш ніж 7 мільйонів доз!
Щоб вакцина почала працювати, треба мінімум 2-3 тижні після першого щеплення, а загалом потрібно мінімум 4 тижні з досягненням максимальної ефективності на 6 тижні.
За три тижні почнеться навчальний рік, активізуються бізнес-процеси.....
Центри масової вакцинації
Центр масової вакцинації в Бучі:
Пункти вакцинації:
► Амбулаторія групової практики № 2
м.Буча, вул. Польова 21/10
► Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 3
м.Буча, вул. Склозаводська, 7
► Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 5
м.Буча, вул. Катерини Білокур 1-А
► Ворзельська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
сел.Ворзель, вул. Європейська, 4-Д
► Мироцька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
с.Мироцьке, вул. Центральна 6-А
► Бабинецька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
смт. Бабинці, вул. І.Франка, 80
► Гаврилівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
с.Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
Алгоритм запису на вакцинацію:
► Варіант 1 :
Зв’яжіться зі своїм лікарем, отримайте вичерпну інформацію стосовно обраної вакцини та запишіться на зручний для Вас час відповідно до графіка роботи пункту щеплень чи центру масової вакцинації.
► Варіант 2 :
Зателефонуйте за номерами 067-587-73-81; 067-351-62-28 та запишіться на вакцинацію на зручний для Вас час відповідно до графіка роботи пункту щеплень чи центру масової вакцинації.
Але в масштабах країни - цього недостатньо.
Кількість вакцини в країні на ранок 10.08.2021 становить::
AstraZeneca - 656804
Pfizer - 571952
Moderna - 1379032
Sinovac - 4654529
Загалом - 7262317
Pfizer - 571952
Moderna - 1379032
Sinovac - 4654529
Загалом - 7262317
Це більш ніж 7 мільйонів доз!
Щоб вакцина почала працювати, треба мінімум 2-3 тижні після першого щеплення, а загалом потрібно мінімум 4 тижні з досягненням максимальної ефективності на 6 тижні.
За три тижні почнеться навчальний рік, активізуються бізнес-процеси.....
Центри масової вакцинації
Центр масової вакцинації в Бучі:
приміщення АЗПСМ, м. Буча, вул. Катерини Білокур, 1А (район Мельники)
+380675877381
+380673516228
+38067121223
Графік роботи:
- щодня: 09:00 - 17:00 год
Пункти вакцинації:
► Амбулаторія групової практики № 2
м.Буча, вул. Польова 21/10
► Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 3
м.Буча, вул. Склозаводська, 7
► Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 5
м.Буча, вул. Катерини Білокур 1-А
► Ворзельська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
сел.Ворзель, вул. Європейська, 4-Д
► Мироцька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
с.Мироцьке, вул. Центральна 6-А
► Бабинецька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
смт. Бабинці, вул. І.Франка, 80
► Гаврилівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
с.Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
Алгоритм запису на вакцинацію:
► Варіант 1 :
Зв’яжіться зі своїм лікарем, отримайте вичерпну інформацію стосовно обраної вакцини та запишіться на зручний для Вас час відповідно до графіка роботи пункту щеплень чи центру масової вакцинації.
► Варіант 2 :
Зателефонуйте за номерами 067-587-73-81; 067-351-62-28 та запишіться на вакцинацію на зручний для Вас час відповідно до графіка роботи пункту щеплень чи центру масової вакцинації.