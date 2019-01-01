У Бучі ліквідовано пожежу приватного житлового будинку

9 серпня о 16 год 23 хв до оперативно-диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, по вул. Центральна.

На місце виклику негайно виїхали вогнеборці 35-ДПРЧ (м Буча). По прибуттю рятувальниками з’ясовано, що вогнем охоплена покрівля приватного житлового будинку на площі 80 м2, та відбулось розповсюдження пожежі та покрівлю прибудинкового будинку на площі 80 м2, існує загроза поряд розташованому п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку. За рішенням керівника гасіння пожежі до місця події додатково направлено 2-АЦ від 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) та 1-АЦ 52-ДПРП (сел Ворзель). Спільними зусиллями загорання вдалось локалізувати о 18 год 40 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 19 год 25 хв.