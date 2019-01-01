Переговірник розповів, як умовив здатися загарбника Кабміну

На переговори відправили волонтера, який допомагав Прохничу, коли той був на фронті і після повернення.
Він додав, що добре знає Прохнича, тому сам погодився стати переговірником, коли дізнався, що той погрожував підірвати будівлю Кабміну.
За словами волонтера, його розмова з Прохничем зайняла всього кілька хвилин.
Після розмови з переговірником Прохнич сам знешкодив гранату, яку збирався підірвати.
Олексюк підкреслив, що у ветерана був цілий ряд причин для такого вчинку. Одна з них - смерть бойового товариша.
"Те, що його сподвигло на цей вчинок, сталося не сьогодні, а набагато раніше. Загинув наш спільний друг Володя Рудий, позивний Ірпінь - вони з Прохничем разом служили в Айдарі, а потім разом ремонтували машини. Коли Рудий помер, вже тут, все перевернулося з ніг на голову. Або сам не міг тягнути, або бізнес вже не так пішов. І в собі халепи, і в житті, і в родині. А плюс битовуха, невлаштованість", - пояснив волонтер.
Крім того, причиною міг стати і поствоєнний синдром. Олексюк каже, що у всіх людей, які пройшли війну, є психологічні проблеми.
"Ми намагалися допомогти, як могли. Але це війна. Шкода, що наша країна так мало уваги приділяє поствоєнному синдрому, ми ще багато будемо плакати з цього приводу. А Прохнич не просто в штабі сидів - ця людина, дійсно, герой. Я особисто бачив, як він захищав батьківщину. Він правильний чоловік. Він боєць Айдару, він був скрізь: де був Айдар, там був Прохнич. Він професійний мінер, сапер. Має бойовий орден "За мужність", два бойових поранення. Він служив чесно, захищав батьківщину, це людина великої сили духу, патріот. Так, він порушив закон - вже хай слідство розбирається, чому так сталося", - резюмував Олексюк.
Переговори з Володимиром Прохничем, який увірвався в Кабмін, вів Василь Олексюк - волонтер, член громадської організації Бучанська варта, з 2014 року допомагає військовим і їхнім сім'ям.
"Прохнич просто наш земляк. Якому ми допомагали, коли він був на фронті, і коли вже повернувся. Ми підтримуємо військових і матеріально, і морально, і продуктами, і роботою, і психологів запрошуємо", - сказав Олексюк.
Він додав, що добре знає Прохнича, тому сам погодився стати переговірником, коли дізнався, що той погрожував підірвати будівлю Кабміну.
"Я дуже добре знаю цю людину. Він справедливий, чесний, порядний. І коли я в Telegram-каналі побачив, що це він, у мене просто був шок. І тут задзвонив телефон: з Управління Держохорони просили у мене, як у волонтера, телефони АТОвців - ірпінських, бучанських. А я кажу, мовляв, я особисто знаю цього чоловіка, готовий з ним говорити. Я саме в Києві працюю, недалеко від урядового кварталу. "Ми висилаємо за вами машину", - сказали на тому кінці дроту. І через хвилини 3-4 ми вже були на місці. Чомусь я був упевнений в тому, що знайду потрібні слова для Прохнича", - пояснив Олексюк.
За словами волонтера, його розмова з Прохничем зайняла всього кілька хвилин.
"Я сів поруч з ним, взяв його за руку, в якій була граната. Кажу: Вово, не дуркуй, не приймай поспішних рішень. Мовляв, нікому ти цим краще не зробиш, нічого не виправиш, нічого не доб'єшся. Він розплакався. У мене завдання було одне: забрати у нього гранату і дати зрозуміти, що таким чином ніякі проблеми не вирішити. Я знайшов слова, які він почув", - додав Олексюк.
Після розмови з переговірником Прохнич сам знешкодив гранату, яку збирався підірвати.
"Прохнич - професійний сапер. Я тримаю його за руку, а він при мені починає розбирати гранату. Після моїх слів "Володю, давай закінчимо це", він різко відсмикнув руку. І я спочатку не зрозумів, а він мені каже: "Васю, я знаю, що я роблю!" і він розібрав гранату. Одну частину - бойову, - відклав в одну сторону, я її відразу забрав, а другу - в інший бік. Ну, і все. Ми вдвох з ним вийшли, і він здався", - говорить волонтер.
"Я запитав, чому він це робить? Він сказав: "Вась, мене все з****о", - зазначив переговірник.
Олексюк підкреслив, що у ветерана був цілий ряд причин для такого вчинку. Одна з них - смерть бойового товариша.
"Те, що його сподвигло на цей вчинок, сталося не сьогодні, а набагато раніше. Загинув наш спільний друг Володя Рудий, позивний Ірпінь - вони з Прохничем разом служили в Айдарі, а потім разом ремонтували машини. Коли Рудий помер, вже тут, все перевернулося з ніг на голову. Або сам не міг тягнути, або бізнес вже не так пішов. І в собі халепи, і в житті, і в родині. А плюс битовуха, невлаштованість", - пояснив волонтер.
Крім того, причиною міг стати і поствоєнний синдром. Олексюк каже, що у всіх людей, які пройшли війну, є психологічні проблеми.
"Ми намагалися допомогти, як могли. Але це війна. Шкода, що наша країна так мало уваги приділяє поствоєнному синдрому, ми ще багато будемо плакати з цього приводу. А Прохнич не просто в штабі сидів - ця людина, дійсно, герой. Я особисто бачив, як він захищав батьківщину. Він правильний чоловік. Він боєць Айдару, він був скрізь: де був Айдар, там був Прохнич. Він професійний мінер, сапер. Має бойовий орден "За мужність", два бойових поранення. Він служив чесно, захищав батьківщину, це людина великої сили духу, патріот. Так, він порушив закон - вже хай слідство розбирається, чому так сталося", - резюмував Олексюк.