Переговірник розповів, як умовив здатися загарбника Кабміну

Переговори з Володимиром Прохничем, який увірвався в Кабмін, вів Василь Олексюк - волонтер, член громадської організації Бучанська варта, з 2014 року допомагає військовим і їхнім сім'ям.

"Прохнич просто наш земляк. Якому ми допомагали, коли він був на фронті, і коли вже повернувся. Ми підтримуємо військових і матеріально, і морально, і продуктами, і роботою, і психологів запрошуємо", - сказав Олексюк.

"Я дуже добре знаю цю людину. Він справедливий, чесний, порядний. І коли я в Telegram-каналі побачив, що це він, у мене просто був шок. І тут задзвонив телефон: з Управління Держохорони просили у мене, як у волонтера, телефони АТОвців - ірпінських, бучанських. А я кажу, мовляв, я особисто знаю цього чоловіка, готовий з ним говорити. Я саме в Києві працюю, недалеко від урядового кварталу. "Ми висилаємо за вами машину", - сказали на тому кінці дроту. І через хвилини 3-4 ми вже були на місці. Чомусь я був упевнений в тому, що знайду потрібні слова для Прохнича", - пояснив Олексюк.

"Я сів поруч з ним, взяв його за руку, в якій була граната. Кажу: Вово, не дуркуй, не приймай поспішних рішень. Мовляв, нікому ти цим краще не зробиш, нічого не виправиш, нічого не доб'єшся. Він розплакався. У мене завдання було одне: забрати у нього гранату і дати зрозуміти, що таким чином ніякі проблеми не вирішити. Я знайшов слова, які він почув", - додав Олексюк.

"Прохнич - професійний сапер. Я тримаю його за руку, а він при мені починає розбирати гранату. Після моїх слів "Володю, давай закінчимо це", він різко відсмикнув руку. І я спочатку не зрозумів, а він мені каже: "Васю, я знаю, що я роблю!" і він розібрав гранату. Одну частину - бойову, - відклав в одну сторону, я її відразу забрав, а другу - в інший бік. Ну, і все. Ми вдвох з ним вийшли, і він здався", - говорить волонтер.

"Я запитав, чому він це робить? Він сказав: "Вась, мене все з****о", - зазначив переговірник.