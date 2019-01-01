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29 серпня: Бучанський марафон зі швидкісного бігу на роликових ковзанах

У Бучі 29 серпня відбудеться вже вп’яте «Бучанський марафон зі швидкісного бігу на роликових ковзанах».



У змаганнях візьмуть участь діти та дорослі спортсмени.
Кількість учасників обмежена.

Реєстрація відкрита та триває до 24 серпня.
Зареєструватися на змагання можна за цим посиланням - bucha_marathon

До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі спортсмени спортивних клубів та любителі роликового спорту, які мають довідку про допуск за станом здоров'я, завірену підписом і печаткою лікаря або фізкультурно-лікарського диспансеру. Форма одягу, екіпірування та захисне спорядження учасників змагань- згідно з вимогами Правил проведення змагань з роликового спорту.
Місце проведення: м. Буча (вул. Депутатська 1в – Ревуцького – Б. Хмельницького – Нове Шосе – В’ячеслава Чорновола – Івана Руденка – Депутатська 1в). Всі вулиці будуть перекриті у цей день на час змагань для проїзду автомобільного руху


Дистанції:
► 41230 ( 2006 рн і старше)юніори та дорослі.
► 9 450 ( фітнес 2008 р.н. і старші)
► 4960 ( 2007-2008) Кадети
► 2640 (2009-2010) Юнаки
► 1000 (2011-2012) молодші юнаки
► 500 ( 2013-2014) Діти A
► 200 ( 2015-2016) Діти B
► 100 (2017р.н. та молодші діти ).




Організатори заходу - Бучанська федерація роликового спорту,Бучанська міська рада, відділ молоді та спорту БМР за підтримки Української федерації роликового спорту усіх видів та напрямків.

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відділ освіти
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