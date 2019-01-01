29 серпня: Бучанський марафон зі швидкісного бігу на роликових ковзанах

У Бучі 29 серпня відбудеться вже вп’яте «Бучанський марафон зі швидкісного бігу на роликових ковзанах».

Місце проведення: м. Буча (вул. Депутатська 1в – Ревуцького – Б. Хмельницького – Нове Шосе – В’ячеслава Чорновола – Івана Руденка – Депутатська 1в). Всі вулиці будуть перекриті у цей день на час змагань для проїзду автомобільного руху