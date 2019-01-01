МОЗ заборонив використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання

Набув чинності наказ МОЗ про раціональне використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання, як засобу профілактики інфекційних хвороб.

Документом забороняється використання:► рециркуляторів, адже цей засіб дезінфекції повітря не має доведеної ефективності;► озонппродукуючих УФБ ламп, що виключає шкідливий фактор, який негативно впливає на здоров’я пацієнтів та медичних працівників.Це дозволить медичним закладам зекономити мільйони гривень щороку та спрямувати ці кошти на інші ефективні заходи системи профілактики інфекцій та інфекційного контролю.