» » В Ірпені зняли з дерева чоловіка, який заліз за котом, але не зміг спуститися
  • 3 серпня 2021
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В Ірпені зняли з дерева чоловіка, який заліз за котом, але не зміг спуститися

2 серпня о 23 год 02 хв до оперативно-диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення, про необхідність надання допомоги людині, яка залізла на стовбур високого дерева, та не в змозі самостійно спуститись назад, за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська.


На місце події направлено рятувальників 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) в складі 1-АЦ та 1-АД-30. По прибуттю на місце події встановлено, що 20-ти річний хлопець, заліз на стовбур дерева, щоб врятувати кота, проте самостійно спуститись назад уже не зміг.
Особовий склад чергового караулу за допомогою автодрабини піднялись до дерева, та спустили молодого хлопця на землю.
На місце події залучались дві одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

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ВОЗЦЗ Бучанського РУ ГУ ДСНС України у Київській області 
 пожежа Ірпінь
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