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  • 3 серпня 2021
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Вакцинація у Бучі активно триває (відеосюжет)

Щотижня більше півтори тисячі щеплень від Ковіду проводять у бучанських центрах вакцинації. Серед доступних вакцин Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.
Нещодавно з’явилася Moderna. Усі охочі можуть вибрати вакцину та зробити щеплення безкоштовно.



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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 ІА ПОГЛЯД відеосюжет Буча #coronavirus
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