Вакцинація у Бучі активно триває (відеосюжет)

Щотижня більше півтори тисячі щеплень від Ковіду проводять у бучанських центрах вакцинації. Серед доступних вакцин Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.
Нещодавно з’явилася Moderna. Усі охочі можуть вибрати вакцину та зробити щеплення безкоштовно.
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Центр масової вакцинації запрацював у Бучі, Василькові, Фастові та Макарові.
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