місто Дніпро: Мер Дніпра пропонує невакцинованим підлеглим звільнятися з посад

Міський голова Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження, яким зобов'язав вакцинуватися від коронавірусу всіх співробітників мерії. Якщо хто-небудь відмовляється від щеплення, він зобов'язаний щотижня надавати за місцем роботи довідку з негативним ПЛР-тестом, як це заведено в мерії Нью-Йорка. Крім того, для вакцинованих другою дозою дніпрян мер також передбачив приємні бонуси.
«Всім знову провакцинованими землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. Ну, і як додаткова «плюшка» – будемо ходити в кіно безкоштовно», – написав він та оприлюднив відповідне розпорядження.
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«Всім знову провакцинованими землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. Ну, і як додаткова «плюшка» – будемо ходити в кіно безкоштовно», – написав він та оприлюднив відповідне розпорядження.
посилання на публікацію Дніпровська міська рада >>