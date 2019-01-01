» » Буча: До кінця року обіцяють побудувати нову станцію очищення води на Тарасівській
  • Сьогодні, 18:27
  • 51
  • 0
+aA | -Aa 

Буча: До кінця року обіцяють побудувати нову станцію очищення води на Тарасівській

До кінця року КП «Ірпіньводоканал» планує запроектувати та побудувати нову станцію знезалізнення та очищення води по вулиці Тарасівській у Бучі. Також у планах - новий водозабір по вул. Лесі Українки в смт Ворзель.



Про це говориться у звіті підприємства, який 29 липня був наданий депутатам на сесії Бучанської міської ради.

Окрім нової станції на Тарасівській та водозабору у Ворзелі КП «Ірпіньводоканал» запланував у 2021 році:
► Проектування будівництва резервуара чистої води 3000 м3 по вул. Пушкінська на території майданчика насосної станції другого підйому.
► Проектування і будівництво свердловини по вул. Пушкінська – Вокзальна.
► Відключення аварійної водонапірної башти на Ястремщині. та підключення до насосної станції другого підйому. Прокладання трубопровода з встановленням оглядових колодязів, запірної арматури та клапана регулятора тиску;
► Заміну трубопровода по вул. Енергетиків, 19 із встановленням запірної арматури;
► Заміну гідрантів на половині траси мережі водогону.
Як відомо, 29 липня на сесії Бучанської міської ради депутати затвердили звіт КП «Ірпньводоканал», який представив заступник начальника КП Михайло Печенєвський.
2 0

www.tarasovsky-bucha.info 
 Ірпіньводоканал Буча водоканал
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Гостомелі будують станцію знезалізнення води (відеосюжет)

У Гостомелі будують станцію знезалізнення води (відеосюжет)

Буча та регіон
"Ірпіньводоканал" урочисто відкрив станцію знезалізнення води

"Ірпіньводоканал" урочисто відкрив станцію знезалізнення води

Буча та регіон
Про покращення якості води в Бучі

Про покращення якості води в Бучі

Буча та регіон
У Бучі побудують станція водопідготовки і знезалізнення води

У Бучі побудують станція водопідготовки і знезалізнення води

Буча та регіон
Петиція про воду від Ірпіньводоканала набрала необхідну кількість голосів

Петиція про воду від Ірпіньводоканала набрала необхідну кількість голосів

Буча та регіон
Води в Бучі вистачить усім

Води в Бучі вистачить усім

Бучанські новини
В Ірпені побудують шість станцій очистки та знезалізнення води

В Ірпені побудують шість станцій очистки та знезалізнення води

Ірпінський вісник
В Ірпені ведуться роботи над новою свердловиною

В Ірпені ведуться роботи над новою свердловиною

Ірпінський вісник
У Бучі погоджені нові тарифи на воду

У Бучі погоджені нові тарифи на воду

Бучанські новини
Стан водоканалізаційних мереж Бучі

Стан водоканалізаційних мереж Бучі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.