Буча: До кінця року обіцяють побудувати нову станцію очищення води на Тарасівській

До кінця року КП «Ірпіньводоканал» планує запроектувати та побудувати нову станцію знезалізнення та очищення води по вулиці Тарасівській у Бучі. Також у планах - новий водозабір по вул. Лесі Українки в смт Ворзель.

Про це говориться у звіті підприємства, який 29 липня був наданий депутатам на сесії Бучанської міської ради.► Проектування будівництва резервуара чистої води 3000 м3 по вул. Пушкінська на території майданчика насосної станції другого підйому.► Проектування і будівництво свердловини по вул. Пушкінська – Вокзальна.► Відключення аварійної водонапірної башти на Ястремщині. та підключення до насосної станції другого підйому. Прокладання трубопровода з встановленням оглядових колодязів, запірної арматури та клапана регулятора тиску;► Заміну трубопровода по вул. Енергетиків, 19 із встановленням запірної арматури;► Заміну гідрантів на половині траси мережі водогону.Як відомо, 29 липня на сесії Бучанської міської ради депутати затвердили звіт КП «Ірпньводоканал», який представив заступник начальника КП Михайло Печенєвський.