До уваги батьків дітей з інвалідністю віком від 3-х років

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У Державній реабілітаційній установі «Всеукраїнській центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», яка розташована у мальовничому куточку України - у лісопарковій зоні в селі Лютіж Київської області, відкривається дитяче реабілітаційне відділення.► локоматорна терапія та активна вертикалізація,► лікувальна гімнастика,► масаж,► механотерапія,► гідрокінезотерапія,► апаратна фізіотерапія,► водолікування,► ароматерапія.