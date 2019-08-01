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  • Учора, 17:27
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До уваги батьків дітей з інвалідністю віком від 3-х років

До уваги батьків дітей з інвалідністю віком від 3-х років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату!
У Державній реабілітаційній установі «Всеукраїнській центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», яка розташована у мальовничому куточку України - у лісопарковій зоні в селі Лютіж Київської області, відкривається дитяче реабілітаційне відділення.

Для дітей з інвалідністю віком від 3-х років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату в реабілітаційній установі будуть доступні такі методи фізичної реабілітації:
► локоматорна терапія та активна вертикалізація,
► лікувальна гімнастика,
► масаж,
► механотерапія,
► гідрокінезотерапія,
► апаратна фізіотерапія,
► водолікування,
► ароматерапія.

Довідково:
На сьогодні в Україні тільки в семи областях наявні роботизовані комплекси для локомоторної терапії дорослих та дітей (Луцьк, Миколаїв, Вінниця, Ужгород, Чернігів, Харків, Одеса), це загалом 7 локоматів.
Для проходження реабілітації в реабілітаційній установі в с. Лютіж Ви можете звернутися до ОРГАНУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
Також додаткову консультацію можете отримати, зателефонувавши
☎️на «гарячу лінію» з консультування людей з інвалідністю 15-39
☎️ до реабілітаційної установи: (04596) 4-00-10, 4-00-11, (068)354-01-35,
(095)915-10-61
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Управління соціальної політики Бучанської міської ради 
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