Буча: Діти-сироти безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом

Щорічно до 1 вересня діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади, безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом.
Для придбання одягу цьогоріч з місцевого бюджету виділено 94325,00 грн:
► Для дівчаток -
1-4 класів: 1305 грн. на дитину;
5-8 класів: 1575 грн. на дитину;
9-11 класів: 1590 грн. на дитину.
► Для хлопчиків - 1-4 класів: 1375 грн. на дитину;
5-8 класів: 1625 грн. на дитину;
9-11 класів: 1650 грн на дитину.
61 учень розпочне навчальний рік у новому одязі.
Бажаємо учням успіхів у навчанні!
Для придбання одягу цьогоріч з місцевого бюджету виділено 94325,00 грн:
► Для дівчаток -
1-4 класів: 1305 грн. на дитину;
5-8 класів: 1575 грн. на дитину;
9-11 класів: 1590 грн. на дитину.
► Для хлопчиків - 1-4 класів: 1375 грн. на дитину;
5-8 класів: 1625 грн. на дитину;
9-11 класів: 1650 грн на дитину.
61 учень розпочне навчальний рік у новому одязі.
Бажаємо учням успіхів у навчанні!