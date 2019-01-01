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  • Учора, 15:06
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Буча: Діти-сироти безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом

Щорічно до 1 вересня діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади, безкоштовно забезпечуються шкільним та спортивним одягом.

Для придбання одягу цьогоріч з місцевого бюджету виділено 94325,00 грн:
► Для дівчаток -
1-4 класів: 1305 грн. на дитину;
5-8 класів: 1575 грн. на дитину;
9-11 класів: 1590 грн. на дитину.

► Для хлопчиків - 1-4 класів: 1375 грн. на дитину;
5-8 класів: 1625 грн. на дитину;
9-11 класів: 1650 грн на дитину.

61 учень розпочне навчальний рік у новому одязі.

Бажаємо учням успіхів у навчанні!
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Відділ освіти Бучанської міської ради 
 освіта Буча
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