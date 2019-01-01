Ірпінь приймає рішення про встановлення (зміни) меж міста (відеосюжет)

29 липня на сесії Ірпінської міської ради розглянули та затвердили рішення, що звучить так: “Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Ірпінь Бучанського району Київської області”. До чого призведе та яких негативних наслідків чекати після прийняття цього проєкту?

За цей проєкт проголосували 31 з 39 депутатів ІМР, тобто переважна більшість підтримала рішення. Виникає питання, чому депутати безсумнівно голосували за проєкт, фактично, не бачивши його в очі. Схожа ситуація вже траплялася під час оновлення Генплану міста Ірпеня в 2018."Більше того, як стало мені відомо від колег-депутатів з кількох фракцій, не було цього проекту представлено й на засіданні комісії з питань земельних відносин, лісових та природоохоронних питань, яке відбулося 13 липня 2021 року. Було надане тільки викопіювання з проекту формування території Ірпінської міської ради Київської області (на фото внизу)."Начальниця земельного відділу Валентина Учинець запевняла, що межі Ірпеня (не плутати з межами новоствореної Ірпінської міської громади, куди входять і приєднані до Ірпеня села) не розширять, а встановлять, проте оприлюднені плани проєкту доводять зворотне. Площа міста збільшиться в 2,14 рази.