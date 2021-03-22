Укрзалізниця: Подовжено маршрути приміських поїздів до станцій Коростень і Цвіткове

Зворотно електропоїзд № 6604 сполученням Коростень — Малин — Київ (Святошин) за подовженим маршрутом курсуватиме з 1 серпня. Він вирушатиме від станції Коростень о 03:10 та прибуватиме до Києва (Святошин) о 06:39. На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Пиріжківська, Головки, Тишів, Йосипівка, 130 км, Чоповичі, Мелені, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.



Електропоїзд № 6704/6703 сполученням Київ — Миронівка — Цвіткове курсуватиме за подовженим маршрутом з неділі, 1 серпня. Відправлення з Києва (Північна платформа) о 08:31, прибуття на станцію Цвіткове о 12:43. Електропоїзд курсує до Миронівки діючим графіком, далі зупинятиметься на таких станціях: Таганча 11:43-11:44, Сотники 11:55-11:56, Корсунь 12:06-12:07, Городище 12:27-12:28, Хлистунiвка 12:36-12.:37.



У зворотному напрямку поїзд № 6726/6725 курсуватиме з 1 серпня, відправлення зі станції Цвіткове о 15:05, зупинки на таких станціях: Хлистунiвка 15:11-15:12, Городище 15:20-15:21, Корсунь 15:38-15:39, Сотники 15:47-15:48, Таганча 15:57-15:58. Курсування від Миронівки діючим графіком з прибуттям до Києва (платформа Північна) о 19:11.

Для покращення обслуговування пасажирів у приміському сполученні подовжено маршрути двох поїздів.Від 31 липня поїзд сполученням Київ — Малин курсуватиме до станції Коростень, а з 1 серпня поїзд Київ — Миронівка — до станції Цвіткове.▪️ №вирушатиме з Києва (Приміський вокзал) о 20:35, прибуватиме до Коростеня о 01:10.▪️ №вирушатиме з Коростеня о 03:10, прибуватиме до Києва (Святошин) о 06:39.▪️ №відправлятиметься з Києва (Північна платформа) о 08:31, прибуватиме на станцію Цвіткове о 12:43.▪️ №відправлятиметься зі станції Цвіткове о 15:05, прибуватиме до Києва (Північна платформа) о 19:11.