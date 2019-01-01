Не засмічуйте каналізацію!

Підприємство ПКПП Теплокомунсервіс звертається до споживачів водопостачання та водовідведення.

Працівниками нашого підприємства вкотре було здійснено прочищення каналізаційного колектору зовнішніх інженерних мереж водовідведення та вилучено багато сміття. Досить часто для чищення засмічень підприємству доводиться залучати спеціальну техніку.

Засмічена каналізація це дискомфорт, який ви самі собі створюєте, тому будь ласка, не викидайте в каналізацію заборонені речі: тверді побутові відходи, пісок, землю, одяг, засоби особистої гігієни, памперси, ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ, і тому подібне.

Будемо вдячні за СВІДОМЕ використання каналізаційної системи !