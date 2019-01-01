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Зеленський підписав закон про основи національного спротиву

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Житомира підписав закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил України.

Зеленський зробив це під час виступу з нагоди Дня Сил спеціальних операцій.

Верховна Рада ухвалила ці закони, внесені президентом, 16 липня.

Згідно із першим законом, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави. Керівництво національним спротивом здійснює верховний головнокомандувач Збройних сил – президент України. Законопроєкт передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Автори законопроекту пропонують, що ведення руху опору здійснюватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

Другий закон збільшує чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців, доводячи загальну чисельність ЗСУ до 261 тисяч осіб. У супровідних документах до законопроєкту зазначено, що для реалізації законопроєкту лише у 2022 році – з моменту набрання документом чинності – необхідно 2,5 мільярда гривень бюджетних коштів.
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