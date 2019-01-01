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В Ірпені ліквідовано загорання автомобіля

27 липня о 20 год 46 хв до оперативно - диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання приватного легкового автомобіля, за адресою: Бучанський р-н, м. Ірпінь по вул. Донецька. За вказаною адресою направлено черговий караул 36-ДПРЧ (м Ірпінь).


На момент прибуття бійців ДСНС встановлено, що вогнем охоплений приватний легковий автомобіль «Mercedes-Benz Vito» по всій площі та дерев’яний паркан поблизу якого знаходився транспортний засіб.

Пожежу локалізовано о 21 год 05 хв, та повністю ліквідовано о 21 год 14 хв.
На гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

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Роман ОСТАПЧУК, Бучанське РУ ГУ ДСНС України у Київській області: 
 пожежа Ірпінь
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