В Ірпені ліквідовано загорання автомобіля

27 липня о 20 год 46 хв до оперативно - диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання приватного легкового автомобіля, за адресою: Бучанський р-н, м. Ірпінь по вул. Донецька. За вказаною адресою направлено черговий караул 36-ДПРЧ (м Ірпінь).

На момент прибуття бійців ДСНС встановлено, що вогнем охоплений приватний легковий автомобіль «Mercedes-Benz Vito» по всій площі та дерев’яний паркан поблизу якого знаходився транспортний засіб.Пожежу локалізовано о 21 год 05 хв, та повністю ліквідовано о 21 год 14 хв.На гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.