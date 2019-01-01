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У Бучі ліквідовано пожежу в приватному житловому будинку

25 липня о 15 год 44 хв до оперативно-диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, провулок Заводський.


На місце виклику негайно виїхали вогнеборці 35-ДПРЧ (м Буча) в складі двох АЦ та 52-ДПРП (смт Ворзель). По прибуттю рятувальниками з’ясовано, що вогнем охоплений другий поверх приватного житлового будинку на площі близько 50 м.кв..
Загорання вдалось локалізувати о 16 год 26 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 16 год 45 хв.

В результаті пожежі вогнем знищена покрівля будівлі на площі 90 м.кв., дві житлові кімнати та речі домашнього вжитку, пошкоджені стіни та стеля по всій площі. На ліквідацію пожежі залучались три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.


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Роман ОСТАПЧУК, Бучанське РУ ГУ ДСНС України у Київській області: 
 пожежа Буча
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