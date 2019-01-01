У Бучі ліквідовано пожежу в приватному житловому будинку

25 липня о 15 год 44 хв до оперативно-диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: Бучанська міська територіальна громада, м. Буча, провулок Заводський.

На місце виклику негайно виїхали вогнеборці 35-ДПРЧ (м Буча) в складі двох АЦ та 52-ДПРП (смт Ворзель). По прибуттю рятувальниками з’ясовано, що вогнем охоплений другий поверх приватного житлового будинку на площі близько 50 м.кв..Загорання вдалось локалізувати о 16 год 26 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 16 год 45 хв.