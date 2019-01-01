КМДА: Возити пасажирів у Києві будуть за новими умовами

☑️ У договорі йдеться про граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів.☑️ Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.☑️ Кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5-ма кнопками зупинки на вимогу.☑️ За кабіною повинен висіти плакат визначеного містом зразка з наступною інформацією:▪️ ідентифікатори перевізника;▪️ особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, номер водійського посвідчення;▪️ способи зворотного зв’язку для пасажирів;▪️ права та обов’язки водія та пасажирів.☑️ Водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.☑️ Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.☑️ Надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.