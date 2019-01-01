КМДА: Возити пасажирів у Києві будуть за новими умовами

Переможці конкурсу на пасажирські перевезення підписали з Києвом договори за новими умовами.
Як повідомив заступник голови КМДА Костянин Усов, більша частина формальних пунктів попередніх договорів замінена на реальні.
☑️ У договорі йдеться про граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів.
☑️ Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.
☑️ Кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5-ма кнопками зупинки на вимогу.
☑️ За кабіною повинен висіти плакат визначеного містом зразка з наступною інформацією:
▪️ ідентифікатори перевізника;
▪️ особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, номер водійського посвідчення;
▪️ способи зворотного зв’язку для пасажирів;
▪️ права та обов’язки водія та пасажирів.
☑️ Водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.
☑️ Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.
☑️ Надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.
Як повідомив заступник голови КМДА Костянин Усов, більша частина формальних пунктів попередніх договорів замінена на реальні.
☑️ У договорі йдеться про граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів.
☑️ Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.
☑️ Кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5-ма кнопками зупинки на вимогу.
☑️ За кабіною повинен висіти плакат визначеного містом зразка з наступною інформацією:
▪️ ідентифікатори перевізника;
▪️ особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, номер водійського посвідчення;
▪️ способи зворотного зв’язку для пасажирів;
▪️ права та обов’язки водія та пасажирів.
☑️ Водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.
☑️ Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.
☑️ Надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.